Fuerzas Armadas colombianas denuncian que grupos ilegales les disparan desde Venezuela

También señalaron una nueva incursión de militares del vecino país en territorio colombiano, en Arauquita, al que denominaron “una provocación”.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de la República de Colombia, pone en conocimiento de la comunidad internacional su preocupación por la reiteración de este tipo de provocaciones, generadas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, que afectan a las comunidades de la frontera", dijo la Cancillería en un comunicado.

Colombia y Venezuela, que comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros, no tienen relaciones diplomáticas desde el pasado 23 de febrero cuando el presidente de ese país, Nicolás Maduro, anunció la ruptura tras el intento de ingreso de una caravana de ayuda humanitaria liderada por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como mandatario "interino" por más de medio centenar de naciones.

La información detalla que "los hechos ocurrieron después de las 9 a.m. (14:00 GTM) del 22 de junio, mientras los afectados navegaban por el Río Negro, que sirve de límite entre los dos países, a la altura del sector La Guadalupe".

Los afectados identificaron a los uniformados como "pertenecientes a las Fuerzas Armadas Bolivarianas, no obstante que los intimidaron haciendo disparos al aire, fueron enfrentados por la comunidad y obligados a retirarse".

Las denuncias de los ocupantes de la embarcación fueron recibidas por miembros de la Armada de Colombia e "incluyen testimonios y videos tomados por los afectados".

La Cancillería colombiana puntualizó que las Fuerzas Militares de Colombia "se mantienen prestas a la defensa de la soberanía nacional y de los ciudadanos que habitan en la frontera, manteniendo siempre la debida prudencia frente a estas claras y reiteradas incitaciones, que solo pretenden generar respuesta para hacer ver a Colombia como país agresor".

En reiteradas oportunidades Colombia ha reclamado a Venezuela porque militares de ese país han violado la soberanía colombiana, principalmente en los departamentos de La Guajira, Arauca y Norte de Santander. Le puede interesar: Maduro llamó “bastardo oligarca” a Duque por sus palabras sobre Fuerza Armada venezolana