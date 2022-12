Fuerzas de seguridad bombardean y asesinan por error a 12 turistas en Egipto

Al menos diez personas resultaron heridas en el desértico suroeste de Egipto, cuando las fuerzas de seguridad del país dispararon por error contra un grupo de turistas mexicanos, según autoridades. La Cancillería mexicana confirmó el incidente e informó que al menos dos de los muertos son de su país.

El convoy había entrado sin permiso y sin informar a las autoridades en una zona restringida del desierto, según las autoridades egipcias, que, sin embargo, no dieron un relato completo del incidente ocurrido el domingo. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, condenó el hecho el lunes a través de su cuenta de Twitter. Afirmó que su gobierno "condena estos hechos en contra de nuestros ciudadanos" y pidió "al gobierno de Egipto una exhaustiva investigación de lo ocurrido".

La canciller mexicana, Claudia Ruiz Massieu, y sobrevivientes han dicho a las autoridades que les dispararon desde helicópteros y otras aeronaves.

El incidente, entre los más letales que involucran a turistas en Egipto, posiblemente propine otro golpe a los esfuerzos del gobierno de proyectar estabilidad y revivir la industria turística, una importante fuente de ingresos que se vio duramente castigada por años de caos tras el levantamiento en 2011 que derrocó al presidente Hosni Mubarak.

La secretaria de Relaciones Exteriores de México (SRE) confirmó que al menos dos de los muertos eran mexicanos y que las víctimas todavía están siendo identificadas. Ruiz Massieu refirió que los heridos dijeron que fueron atacados con bombas "lanzadas desde un avión y helicópteros". La funcionaria también pidió una investigación y el apoyo de las autoridades egipcias para los mexicanos que están en El Cairo.

Mona el-Bakri, vocera del hospital Dar al-Fouad donde están internados los heridos, informó que dos de siete mexicanos que reciben tratamiento también tienen nacionalidad estadounidense. El portavoz de la embajada de Estados Unidos Brian Shott dijo que las autoridades están investigando si algún ciudadano estadounidense estuvo involucrado en el incidente.

Un destacamento conjunto de Policía y Ejército perseguía a "elementos terroristas" en la zona y abrió fuego contra los cuatro vehículos, que resultaron ser un convoy de turistas, según el Ministerio del Interior de Egipto. Las víctimas eran egipcias y mexicanas, informó el Ministerio.

La agencia de viajes que organizaba la expedición "no tenía los permisos y no informó a las autoridades", afirmó el portavoz del Ministerio egipcio de Turismo, señalando que cualquier viaje a esa zona debe ser aprobado por las autoridades.

"No debían estar allí", añadió, sin dar más información sobre las circunstancias del tiroteo.

En un comunicado, la SRE precisó que todavía se estaba identificando a los afectados y hay personal de la secretaría trabajando con las familias de las víctimas.

Jorge Álvarez Fuentes, embajador mexicano en Egipto, así como representantes del consulado, visitaron a los heridos en el hospital, informó la Cancillería.

El desierto occidental de Egipto es un destino popular entre los aficionados de los safaris, pero no ha sido un punto de gran actividad miliciana o insurgente. La principal preocupación de la policía y el ejército en la zona ha sido la lucha contra el contrabando en la larga y porosa frontera con Libia.

El Cairo lleva años combatiendo una insurgencia islámica en el este, en la península del Sinaí, y los ataques contra las fuerzas de seguridad han escalado en la región, además de extenderse a otras áreas del territorio después del derrocamiento militar en julio de 2013 del presidente islamista Mohamed Morsi.