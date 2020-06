Fugitivo se ahoga mientras escapa y critican a la Policía por no hacer nada para salvarlo

Johnny Baldwin fue requerido por las autoridades de Tennessee, Estados Unidos, por una infracción de tránsito menor. Sin embargo, emprendió la huida y al operativo se sumaron más uniformados, por lo que continuó a pie.

La Policía siguió buscándolo hasta que, cerca de un lago, se escucharon ruidos que provenían del agua: era el joven de 24 años, a quien le pidieron regresar a la orilla, orden que acató. Pero en el regreso empezó a cansarse y volvía con dificultad.

A unos tres metros de tierra firme se detuvo y flotó, luego se sumergió y volvió a salir, y así en varias ocasiones. No logró acercarse a los agentes y, finalmente, no se le volvió a ver.

Estos minutos angustiosos quedaron registrados en las cámaras corporales. Se escucha decir a un policía “no te metas ahí, te va a arrastrar”. Otro señala que “lo está haciendo a propósito”.

En medio de esas excusas, Baldwin se ahogó.

Familiares critican que no hubo piedad con esta persona. A su vez, el jefe de Policía, Richard Lewis, lamentó la situación, pero defendió que uno de los agentes no sabía nadar y que otro estaba dispuesto a lanzarse al agua, pero su compañero lo convenció de que no.

“No estamos entrenados para rescates en el agua, no poseemos equipo”, agregó el oficial. Según él, el grupo de rescate acuático ya iba en camino.

Otra excusa fue que por la vegetación y la oscuridad era probable que los policías fueran atacados.

La investigación sigue en curso y la polémica está encendida.