Funko lanza figura de bombero y koala para ayudar a animales heridos por incendios en Australia

El objetivo es donar todas las ganancias de este diseño para que las especies heridas y desplazadas puedan recibir la atención adecuada.

La empresa estadounidense anunció una colaboración con PopCultcha, tienda en línea de coleccionables de Australia, para aportar económicamente a la Sociedad Real para la prevención de la Crueldad a Animales (RSPCA, por sus siglas en inglés).

Se trata del Brushfire Heroes Pop!, un bombero con una figura de Koala en vinilo abrazado a su pierna, en representación de la escena que se volvió popular en ese país.

