Gabriel Salinas, detenido por caso Marcelo Pecci, admite que viajó a Colombia para ejecutar crimen

Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza, uno de los implicados en el asesinato del fiscal Marcelo Pecc i, fue detenido hace dos días en Caracas, Venezuela. El señalado confesó que fue recomendado por integrantes de una de las más grandes bandas delincuenciales del país: alias ‘El Coqui’ y alias 'El Monín'.



Salinas condujo la moto acuática en la que se transportó el hombre que le disparó a Marcelo Pecci. El hombre recibió un pago por 8 mil dólares.

“Me dirigí a Colombia, en Medellín me encontré a Francisco Correa (alias ‘El Monín’), donde me dice que hay que hacer la ejecución de un sicariato. Me da órdenes de que busque a dos personas más para dirigirnos a Cartagena, busco a Eiberson, alias ‘El negrito’ y a Wender, alias ‘El guácala’. Nos dirigimos de Medellín hacia Cartagena, donde 'Monín' nos da la pistola para ejecutar el sicariato. En 5 días nos dan las instrucciones y nos dirigimos a la playa Barú. Alquilamos una moto de agua, nos dirigimos hacia la playa Barú y ejecutamos. Se baja ‘El guácala’, ejecuta al fiscal, se monta en la moto y nos vamos.”, dijo Salinas.

El señalado hizo dicha confesión durante una rueda de prensa que realizó el ministro del Interior y Justicia, Remigio Ceballos. Cabe resaltar que Gabriel Salinas es de nacionalidad venezolana y las leyes del país impiden que el delincuente sea extraditado.



Ceballos enfatizó que “en Venezuela, el artículo 69 de la Constitución prohíbe la extradición de los venezolanos y las venezolanas. Por lo tanto, estos ciudadanos serán juzgados por el sistema judicial venezolano”.

El ministro sostuvo que no es casual que se arme a delincuentes venezolanos para perpetrar este tipo de crímenes y señaló al expresidente colombiano Iván Duque de estar involucrado en estas acciones.