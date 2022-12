¿Gafas de US$3.000? Indignación por los lujos que presidente de Guatemala no paga de su bolsillo

Investigación periodística muestra que Jimmy Morales recibió artículos por USD$40.000 a costa del erario. Incluía whisky, mentas y ropa deportiva.

"Yo no ando viendo esos gastos, yo no tengo que pagarlos de mi salario (...). A mí me entregan ese par de lentes, ¿usted cree que yo ando buscando ese tipo de compras?", respondió visiblemente molesto Morales a los cuestionamientos de periodistas, luego de que el periódico Nuestro Diario revelara que los lujos del mandatario se pagan con dineros públicos.

Según este medio de comunicación, el presidente recibió artículos de lujo el año pasado como gafas de sol, ropa deportiva, whisky, masajes, champús y flores de las marcas más finas pagados por una partida presupuestaria de la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad (SAAS).

Morales, quien de hecho es el presidente mejor pagado de América Latina con un salario de US$20.000, rechazó tener responsabilidad en estos gastos.

Uno de los artículos que más sobresaltan son unos lentes de sol marca Carolina Herrera que cuestan US$3.000 y artículos de ropa deportiva por US$2.000.

Según el vocero presidencial, Heinz Heimann, este gasto se hizo “para atender una invitación del embajador de EE. UU. a jugar tenis”.

Sobre los masajes incluidos en la lista de compras, el director de la SAAS afirmó que fueron pagados "por estrés" y "problemas del nervio ciático" que sufre el jefe de Estado. Y añadió que el presidente no tenía ni idea de las polémicas compras.

La Contraloría General de cuentas anunció una investigación sobre el hecho. Irónicamente, Morales llegó a la Presidencia con una campaña basada en la lucha anticorrupción.

La noticia ha causado molestia en una sociedad en la que la mitad de sus habitantes vive bajo la línea de pobreza, el salario mínimo es de US$400 y la mitad de los menores de cinco años sufren de desnutrición.