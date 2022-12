Gallina recibirá prótesis impresa en 3D para una de sus patas

Hay una pierna de pollo que no es para comer. Una gallina recibirá una pata prostética por parte de la Facultad de Medicina Veterinaria Cummings de la Universidad Tufts, en Massachusetts.

La dueña del ave, Andrea Martin, que se especializa en rehabilitación y rescate de pollos, dijo al diario The Telegram & Gazette que pagará 2.500 dólares de su dinero por la operación. Dijo que la alternativa era sacrificar a su gallina Cecily.

El ave nació con un tendón dañado en la pata que la vuelve inútil.

La cirugía comenzará cuando Emi Knafo, especialista en ortopedia aviar, ampute la pata derecha de Cecily. Después de una recuperación de 10 a 14 días, se le colocará la prótesis, la cual está impresa en 3D.

Una cirugía similar fue realizada en un gallo y un pato, aunque no en Tufts.