Game Over: se asomó al balcón para que su celular cogiera señal en medio de un juego y cayó al vacío

El joven de 21 años estaba en una partida en línea y cuando sus amigos vieron que los personajes se quedaron quietos decidieron ir a buscarlo.

Pattanadej Homwal jamás imaginó que esa sesión en ‘Arena of valor’ sería la última de su vida. La víctima estaba con sus compañeros en Bangkok, la capital de Tailandia, en un torneo de 'RoV Pro League Season 3'.

Cuando ocurrió el incidente, en el hotel, el grupo había regresado de una ronda. Aunque habían estado jugando en la competencia, decidieron seguirlo haciendo. Pattanadej advirtió a sus compañeros que la señal no era la mejor, pero esto no pareció relevante.

Siguieron con las rondas y, de repente, los personajes del joven dejaron de moverse. Al ver que no les daba explicaciones de lo que podría estar ocurriendo, optaron por ir hasta la habitación y fue donde se encontraron con la triste escena.

Pattanadej Homwal había caído desde el balcón, a una altura de cuatro pisos, aparentemente porque estaba sentado en el borde para que la señal fuera mejor y perdió el control. Las autoridades también analizan si fue un resbalón lo que le causó la muerte al joven que estudiaba tercer año en la facultad de Administración de una prestigiosa universidad.