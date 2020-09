Ganó más de 400.000 dólares en la lotería luego de jugar el mismo número por 20 años

Veinte años de insistencia dieron frutos luego de que una madre ganara un sorteo de primera división el pasado sábado, en Australia. La mujer se llevó más de 400.000 dólares, el equivalente a 1.489.286.478 pesos.

Un funcionario de la lotería habló con la afortunada, quien no sabía la noticia. Al enterarse del premio, solo apuntó a decir: “Tenía un pequeño indicio de que había ganado algo grande cuando llamaste, ¡pero no me esperaba esto!”.

Además, contó que, 20 años después, ya no recordaba de dónde sacó el número, por lo que cree que fue al azar.

Afirmó que era muy pronto para decidir en qué invertiría la millonaria suma, por lo que se tomará un tiempo.

Sin embargo, consideró: “Quizás invertiré algo en propiedades, pero definitivamente lo compartiré con la familia. Definitivamente ayudará a mi pequeña familia a salir adelante”.

Los números ganadores del sorteo 4081 de la lotería fueron 16, 13, 25, 44, 40 y 20, mientras que los números suplementarios fueron 4 y 28.

Publicidad

En toda Australia, hubo nueve entradas ganadores.

Vea más historias curiosas: