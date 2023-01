Gato subió a un cochecito, se acostó sobre una bebé y le causó la muerte

La madre había dejado la niña afuera de la casa, mientras hacía labores domésticas.

Una trágica muerte tuvo la bebé de 9 meses en una ciudad ucraniana cuando uno de los dos gatos domésticos quiso buscar refugio en su carriola.

Cuando la madre de la niña, de 22 años, se acercó para verla descubrió que el animal estaba sobre ella. Al acercarse, notó que ya no respiraba, aunque su cuerpo seguía tibio.

La mujer, identificada únicamente como Shezana, llamó al servicio de emergencias. Durante unos 30 minutos intentaron reanimarla, pero fue imposible.

Sobre el culpable, una de las paramédicas que atendió el caso señaló. “Había olor a leche y un lugar cálido. El gato entró al cochecito para calentarse”, registra The Sun .

Preliminarmente se conoció que la bebé no tenía más lesiones en el cuerpo y que la causa de la muerte, efectivamente, era asfixia.

De momento, la justicia no presentará cargos contra la madre, que perdió a su única hija.