Gay demanda a clínica que para “volverlo heterosexual” le aplicó electrochoques

Un hombre gay chino anunció que demandará a una clínica psicológica por aplicarle electrochoque para volverlo heterosexual, así como al sitio de búsquedas por internet Baidu por llevar publicidad de la clínica.

El Centro LGBT de Beijing, que hace campañas por los derechos de los gays, dijo que era el primer caso judicial en China sobre la llamada terapia de conversión. China dejó de calificar la homosexualidad como trastorno mental en 2001.

El director ejecutivo del centro, Xin Ying, dijo que algunos hospitales públicos y clínicas privadas siguen ofreciendo terapia de conversión, y expresó la esperanza de que el fallo de la Corte Popular Distrital de Haidian lleve a su prohibición.

Yang Teng, de 30 años, dijo que la terapia con hipnosis y electrochoque le provocó lesiones físicas y mentales. Dijo que se sometió voluntariamente a la terapia en febrero porque sus padres lo presionaban para que se casara y tuviera un hijo.

"Vengo de una ciudad pequeña donde a la gente todavía le importa la descendencia familiar", dijo Yang, y agregó que ahora por fin puede asumir su homosexualidad.

Su abogado, Li Duilong, dijo que Yang iniciaría una demanda contra la clínica Xinyu Piaoxiang de Chongqing por violar sus derechos personales y de salud al asegurarle que el electrochoque no era peligroso, pero que le perjudicó la salud. Dijo que Baidu era corresponsable por publicitarla.

Li dijo que parte de su argumento es que la homosexualidad no es una enfermedad y no debe ser tratada.

"De acuerdo con la ley, las dos partes deben firmar un acuerdo antes de aplicar choques eléctricos o hipnosis, pero (la clínica) no lo ofreció", dijo el abogado. "El personal dijo a mi cliente que recibir un choque eléctrico era como una `picadura de mosquito', pero resultó no ser así".

Un hombre en la clínica, en la ciudad de Chongqing, dijo que no haría declaraciones y cortó. Baidu dijo en un correo electrónico que no hace declaraciones sobre casos judiciales abiertos.

El abogado dijo que demandarán 14.000 yuan (2.300 dólares) para cubrir el costo de la terapia, el viaje en avión a Chongqing y el lucro cesante debido al viaje. Además, exigen que las dos compañías ofrezcan disculpas públicas a través del internet.

Añadió que la corte dará su fallo en unos seis meses.