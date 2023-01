General de la Fuerza Aérea venezolana reconoce a Juan Guaidó como presidente interino

Francisco Yánez es el militar activo de más alto rango en desconocer el mandato Maduro. Asegura que el 90% de los uniformados no está de acuerdo con el líder chavista.

"Me dirijo ante ustedes para informarles que desconozco la autoridad írrita y dictatorial de Nicolás Maduro y reconozco al diputado Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela", dijo Yánez, quien aparece uniformado en el video, hecho desde un lugar desconocido.

Yánez, director de planificación estratégica del alto mando de la Aviación Bolivariana, destacado en la base aérea de La Carlota, este de Caracas, aseguró que "el 90% de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana [FAN] no está con el dictador, está con el pueblo de Venezuela".

"Con los acontecimientos de las últimas horas, ya la transición a la democracia es inminente, seguir ordenando a la Fuerza Armada que continúe reprimiendo a nuestro pueblo es continuar con las muertes de hambre, de enfermedades y, Dios no quiera, de combates entre nosotros mismos", advirtió.



ATENCIÓN: General de División Francisco Estéban Yánez Rodríguez, Director de Planificación Estratégica del Alto Mando Militar de la Aviación, reconoce a Juan Guaidó como Presidente (E) de Venezuela. #2Feb pic.twitter.com/Uz4fOixsvq — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) February 2, 2019