General (r) cercano a Chávez denuncia torturas a militares venezolanos

Clíver Alcalá aseguró que Maduro "se ha ido deslegitimando profundamente y ha caído en el abuso de poder".

En una carta pública aseguró que “aumenta la motivación de los militares para alzar sus voces ante la desviación de las funciones gubernamentales”

Asimismo, rechazó la detención de Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior de Maduro, de quien dijo se encuentra incomunicado.

Añadió que tiene conocimiento de "torturas" a tenientes coroneles "que hasta ahorita fueron comandantes de unidades tácticas para poder sacar información infundada producto de una ruptura e involucrar episodios de conspiración para poder arremeter contra otros ciudadanos que disienten de este Gobierno, sea civil o sea militar".

Entretanto, el ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López, negó fracturas en la Fuerza Armada, tras la serie de detenciones de militares activos y en retiro acusados de conspirar contra el presidente Nicolás Maduro.

"A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no la divide absolutamente nadie (...), así que a los desesperados yo les digo: quédense tranquilos, aguanten allí, no lo van a lograr", aseguró el oficial ante el alto mando y tropas en el Fuerte Tiuna, en Caracas.

Durante un acto en el que anunció subsidios, créditos y el despliegue de hospitales móviles para atender al personal militar, Padrino señaló que el pasado fin de semana arreciaron los "intentos de división en la Fuerza Armada", con llamados incluso a un golpe de Estado.

"Fue una locura a través de las redes sociales, haciendo ver que nos estamos peleando los integrantes del estado mayor superior, mandando mensajes subliminales", expresó.

Según el ministro, esas maniobras incluyen exhortaciones a él y otros oficiales a derrocar al Gobierno, aunque no señaló a nadie en particular.

"Estoy en completo desacuerdo en esos golpes de Estado, sobre todo con participación militar, eso no tiene cabida en este siglo", remarcó el funcionario.

Los principales líderes de la oposición suelen llamar a la cúpula castrense a "defender la Constitución" de la "dictadura" que según ellos encabeza Maduro.

Esta declaración de Padrino se produjo después de que el general en retiro Miguel Rodríguez Torres, uno de los hombres más poderosos de los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro, fuera detenido el pasado martes.

El oficial está acusado de promover un complot para "atentar contra la unidad" de la Fuerza Armada.

Bajo señalamientos de "traición a la patria" e "instigación", nueve militares activos también fueron capturados el pasado 2 de marzo.

Ese mismo día, Maduro -quien busca la reelección en los comicios del 20 de mayo- degradó y expulsó de la Fuerza Armada a 24 oficiales, entre ellos el encarcelado Raúl Baduel, exministro de Defensa de Chávez.

Padrino López dijo igualmente que "el pueblo puede ir seguro a expresar su voluntad en las urnas". Y agregó: "No es a través de golpes de Estado (...) ni tratando de infiltrar a la Fuerza Armada como vamos a salir de las dificultades".

Analistas consideran que los militares son el principal sostén de Maduro, a quien la oposición culpa de la grave crisis socioeconómica.