Gerente de carnicería fue asesinada tras defender a su hermana de un acosador

Hay indignación en Ciudad Obregón, en el estado de Sonora, México, por cuenta del feminicidio de Alma Lourdes, una gerente de carnicería que fue asesinada, según las primeras versiones, a manos de un cliente al que confrontó porque este acosaba a su hermana, una de las empleadas del negocio.



En un video que circula en redes sociales se observa a la gerente de carnicería discutiendo con el señalado feminicida, identificado como Hilario, de 71 años. En las imágenes, Alma le pide al hombre que se retire. Posteriormente, el sujeto la insulta, arroja los productos que tenía en la mano y se va del lugar.

De acuerdo con medios como El Heraldo y El País, el hombre regresó horas más tarde y le disparó, acabando con su vida. Isabel Llamas, hermana de la gerente de carnicería, aseguró que el asesinato de Alma fue un caso de feminicidio y que el criminal ya había acosado a varias mujeres en dicho establecimiento.

#JusticiaParaAlma Hilario Beltran había acosado a Ana Itzel, hermana de Alma Lourdes, la mujer que Hilario de 71 años ejecutó de tres balazos en la Carnicería Chihuahua de Ciudad Obregón perteneciente a Cajeme, Sonora.

Y es que las dos hermanas trabajan juntas según la carpeta…



Y es que las dos hermanas trabajan juntas según la carpeta… pic.twitter.com/Dgk4M6IbO9 — Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) August 21, 2023

"Es un señor que no tuvo escrúpulo alguno para quitarle la vida a una mujer trabajadora, honrada, que siempre veía cómo ofrecerle una mejor vida a su hija a diario. Un señor que evidentemente por su apellido tenía poder para hacer lo que quisiera", argumentó Isabel en diálogo con el medio ADN 40.



En redes sociales también se conocieron audios de la gerente de carnicería, quien habló con una amiga para narrar lo que había sucedido con el señalado agresor.

"Hace dos semanas empezó a decirle cosas a la Ana. Le dije que respete a las muchachas, es lo único que le estoy pidiendo, que no quiero volver a escuchar que se quejen de usted, porque si no, ya no le voy a poder permitir la entrada. Y me empezó a decir: 'Cállate, ¿tú quién eres?'", se escucha en los audios.

Isabel Llamas, hermana de Alma Lourdes llama a hacer una protesta nacional por el feminicidio de la joven, fue asesinada en una carnicería en Sonora



📺No te pierdas #RepúblicaMx con @MLopezSanMartin | https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/MAM73ICZSG — adn40 (@adn40) August 23, 2023

"Me quedo pensando en qué va a hacer, por qué uno se tiene que aguantar esto, por qué Ana se (tiene) que aguantar. Ya son muchos días, muy insistente y no le importa", agregó.

Filtran audios de Hilario, señalado feminicida de Alma Lourdes

De otro lado, se filtraron audios del supuesto asesino de la gerente de carnicería. En las notas de voz, el hombre se dirige a una mujer a quien llama Karina y la invita a salir en varias oportunidades. Al no obtener respuesta de ella, el sujeto le insiste.

"Te marqué y no me contestaste. No tendrás tiempo o no sé. Si me puedes decir qué es lo que te gusta o no tomas, tú dime. Hasta luego, que estés bien. ¡Cómo he batallado para platicar contigo, Karina! No se ha podido. ¿Qué estará pasando? No me contestas, no entra la llamada, el teléfono que me diste no será", expresó el hombre.



Añadió: "Yo quisiera que se pudiera y tener respuesta tuya, Karina. No tengas miedo de nada (...) Si no puedes y tú tienes compromisos por otro lado, adelante, no pasa nada (...) Ya sabes que soy tu fan y si tú no me lo crees al rato te comprobaría cómo está todo mi rollo".

Se filtran audios que Hilario el presuntos feminicida