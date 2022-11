Gianni Infantino habló sobre muertes de trabajadores en Catar durante preparación del Mundial

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, resaltó este sábado, un día antes del inicio del Mundial 2022, los avances experimentados en los últimos años en Catar en cuestiones de derechos humanos y sociales y denunció una doble moral existente en el mundo occidental.



"Tengo unos sentimientos fuertes, hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador emigrante", comenzó el máximo mandatario del fútbol mundial una disertación de una hora ante los medios, en la que defendió la gestión efectuada y los avances alcanzados.

Las autoridades de Catar están en el punto de mira por organizaciones internacionales por el trato a cientos de miles de trabajadores llegados principalmente de Asia para levantar las infraestructuras del Mundial 2022.

Sobre este caso, Gianni Infantino dijo que "hay miles de trabajadores migrantes que mueren y nadie se acuerda de ellos. Catar ha ofrecido a muchos migrantes ganar 10 veces más que en su país, en Europa no lo permitimos, solo llegan unos pocos".

Añadió: "Si a Europa le importara el destino de estos migrantes se debería crear rutas para que algunos llegaran a Europa, como está haciendo Catar. No podemos hacer la vista gorda a cosas que no funcionan en Catar, pero la moral unidireccional es simple hipocresía. Esta Copa del Mundo va a ayudar a muchos a abrir los ojos, si ven algo mal cuéntenlo, pero también digan cómo se puede solucionar".



Infantino defendió que la FIFA ha sido uno de los pocos actores en preocuparse por las condiciones de trabajo.

"Entre las grandes empresas que ganan miles de millones en Catar, ¿cuántas se han preocupado por la suerte de los trabajadores migrantes? Ninguna, porque un cambio en la legislación quiere decir menos ingresos. Nosotros lo hemos hecho", señaló. "¿Por qué nadie reconoce este progreso?".