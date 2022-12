Gobernador de Wisconsin despide a asesora por trinos racistas sobre hispanos

El gobernador despidió a la subdirectora de finanzas de su campaña de reelección tras descubrir unos tuits con comentarios racistas sobre hispanos que hizo en 2011, informó el diario local Milwaukee Journal Sentinel.

Walker, al que muchos perfilan como posible aspirante presidencial en las elecciones de 2016, y uno de los principales defensores de un acercamiento del partido republicano a las minorías, despidió hoy a su asesora Taylor Palmisano tras recibir denuncias sobre los mensajes que ella escribió en Twitter.

"Voy a estrangular a ese mexicano ilegal que está limpiando la biblioteca. Deja de dar golpes con las sillas y apaga tu Walkman", escribió Palmisano en Twitter el 9 de marzo de 2011.

Dos meses antes, describió en términos degradantes el ambiente en el autobús que la transportó desde Pasadena (California) hasta Las Vegas (Nevada).

"Este autobús es mi peor pesadilla. Nadie habla inglés y esta gente no sabe cómo controlar a sus hijos", indicó, y añadió la etiqueta "#inmigrantesilegales".

El portavoz de Walker, Jonathan Wetzel, aseguró que Palmisano ha sido "inmediatamente despedida" de su cargo.

"Tanto el gobernador como su campaña condenan estas insultantes declaraciones, que no reflejan nuestras opiniones en absoluto", afirmó Wetzel.

Palmisano, que hoy cerró sus cuentas en Twitter y Facebook, se mostró en un comunicado "profundamente arrepentida por las declaraciones ofensivas e irresponsables" que hizo.

"Me disculpo sinceramente y entiendo las consecuencias de hacer comentarios tan inaceptables", apuntó.

Walker, que en octubre pidió al presidente de México Enrique Peña Nieto abrir un consulado en Wisconsin para dar servicio a los ciudadanos mexicanos que viven en ese estado, despidió recientemente a otro miembro de su equipo también por comentarios racistas.

En agosto, el gobernador prescindió de un funcionario en el Departamento de Transporte estatal, Steven Krieser, después de que el diario Journal Sentinel denunciara que éste había publicado mensajes en Facebook en los que comparaba a los inmigrantes indocumentados con Satán.