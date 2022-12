Gobernantes de todo el mundo llegan a Caracas para despedir a Chávez

Gobernantes y jefes de Estado, cancilleres y representantes de organismos internacionales como la OEA, la Unasur, la Aladi y el Mercosur han anunciado que acompañarán al "hermano", "amigo" y "compañero" Chávez, quien falleció este martes a los 58 años aquejado por un cáncer.

El vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que han confirmado la presencia jefes de Estado y de Gobierno "de 55 países del mundo" y más temprano el canciller, Elías Jaua, adelantó que 16 países decretaron días de duelo y entre los que mencionó a Bolivia, Nicaragua y Nigeria, así como Argentina, Bielorrusia, China y Cuba.

"Que nuestro pueblo sepa la magnitud del afecto, del cariño que el comandante presidente, Hugo Chávez, logró cultivar, no solo para él en lo personal (...) un cariño para nuestro pueblo", destacó Jaua.

Los primeros gobernantes en dar el pésame a los dolientes de Chávez en Venezuela fueron la argentina Cristina Fernández; y el uruguayo José Mujica, quienes arribaron el martes en la noche al país, mientras el boliviano Evo Morales llegó el miércoles en la noche .

Morales acompañó ayer durante parte del recorrido al cortejo fúnebre que partió del Hospital Militar y culminó en la Academia Militar de Caracas, donde el féretro del jefe de Estado venezolano permanece en capilla ardiente.

Fernández, sin embargo, ya regresó a su país, aunque Jaua señaló que la mandataria dejó en Venezuela una representación del alto Gobierno.

Desde Irán, donde se decretó un día de duelo, el presidente, Mahmud Ahmadineyad, confirmó su traslado a Caracas y manifestó a Maduro que "Chávez seguirá vivo (...) mientras las naciones estén vivas y se esfuercen por establecer la independencia, la bondad y la justicia en el mundo".

También es esperado en Venezuela el jefe de Estado de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, mientras que el de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, ya arribó al país.

De acuerdo con un comunicado difundido por la Presidencia de Bielorrusia, Lukashenko viajará a Caracas pese a su apretada agenda porque "con ningún otro jefe de Estado tenía Hugo Chávez unas relaciones más cercanas y amistosas".

Lukashenko se refería a Chávez como "una de las más grandes personalidades sociales y estatales de la actualidad, invencible héroe, fervoroso patriota y luchador por la independencia, destacado político, pensador y orador, un hombre brillante, fuerte y amante de la vida".

En la jornada de hoy los primeros en llegar fueron los presidentes de Cuba, Raúl Castro, y de Brasil, Dilma Rousseff, quien llegó en compañía de su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva.

También arribaron el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y su canciller, María Ángela Holguín, el ecuatoriano, Rafael Correa; el hondureño, Porfirio Lobo; el nicaragüense, Daniel Ortega, entre otros.

También, se prevé la llegada del príncipe Felipe, quien presidirá la delegación española, y EE.UU. estará representado por dos congresistas, uno de ellos retirado, y su encargado de negocios en Caracas.

"Nosotros les damos las gracias por estar aquí y todos nos dicen 'cómo no íbamos a estar aquí, cómo no íbamos a estar acompañándolos y haciéndole un homenaje a ese gran amigo de los pueblos del mundo que es Hugo Chávez'", comentó el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela.

Para Jaua, la movilización internacional y los gestos de las naciones tras la muerte del mandatario "es un testimonio de reconocimiento al peso, a la importancia del liderazgo político del presidente Hugo Chávez" que deja "como legado a los venezolanos".

El Gobierno venezolano extendió a siete días más las honras fúnebres para que los venezolanos puedan ver al presidente y anunció que su cuerpo será embalsamado y exhibido en un féretro de vidrio en el Museo de la Revolución en el Cuartel de la Montaña, en Caracas.

Chávez falleció el pasado martes en el Hospital Militar de Caracas después de batallar por 20 meses contra un cáncer que lo venció después de ser sometido a una cuarta intervención quirúrgica el pasado 11 de diciembre de la que nunca se logró recuperar.

Caracas (Venezuela)