Gobierno argentino dice que no hay pruebas para llamar a Fernández a declarar

Altos cargos del Gobierno argentino calificaron hoy de "disparate" la petición de imputación a Cristina Fernández, solicitada por un fiscal a raíz de la denuncia por encubrimiento presentada por el fallecido Alberto Nisman y recalcaron que no hay pruebas para citar a la presidenta a declarar.

"No hay elementos para llamarla a indagatoria", sostuvo el secretario general de Presidencia, Aníbal Fernández, en declaraciones a Radio Diez.

"La ley que maneja los fueros de los funcionarios dice que con toda claridad que cualquiera puede ser citado a indagatoria. Tiene que haber elementos más que claros y eventualmente si no se presentara a la indagatoria recién en ese caso se podrá pedir el desafuero o juicio político, sin saber el resultado", continuó.

Aníbal Fernández restó importancia al requerimiento de instrucción presentado por el fiscal Gerardo Pollicita este viernes contra la mandataria argentina, el canciller, Héctor Timerman, y varios colaboradores, por presunto encubrimiento a terroristas.

La petición de imputación responde a la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman el pasado 14 de enero, cuatro días antes de su muerte por un tiro en la sien en circunstancias aún no aclaradas.

Nisman, fiscal especial de la causa sobre el atentado contra la mutual judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, señaló a Fernández como máxima responsable de un plan para encubrir a los iraníes sospechosos de ser los autores de ese acto terrorista.

Aníbal Fernández sostuvo también que la petición de imputación de un fiscal "no significa nada" ni es "una cosa gravosa" y calificó de "impresentable" la denuncia presentada por Nisman.

En el mismo sentido se pronunció el ministro de Interior y precandidato presidencial oficialista, Florencio Randazzo, quien calificó de "disparate" la decisión de Pollicita y cargó contra el Poder Judicial.

"Es un verdadero disparate, de los tantos a los que no tiene acostumbrados una Justicia que no le perdona a Cristina (Fernández) la autonomía y la independencia del poder económico y mediático que tanto daño le ha hecho a este país, realmente imputar", dijo a medios locales.

Por su parte, el ministro de Defensa y también precandidato oficialista, Agustín Rossi, durante un acto público que "detrás del lamentable fallecimiento de Nisman, hay una profunda confabulación por parte de grupos económicos, políticos y mediáticos que buscan producir un desgaste a la figura de la presidenta", según un comunicado.