Gobierno chino puso en aislamiento a la ciudad de Wuhan por coronavirus

Vuelos y trenes fueron suspendidos y los ciudadanos no pueden salir en carro. Mientras tanto, la OMS analiza si declara “emergencia de salud internacional”.

El nuevo coronavirus aparecido en China ha causado hasta ahora 17 muertos y contaminado a centenares de personas, según un último balance de las autoridades, que decidieron este jueves suspender los vuelos y trenes desde la ciudad de Wuhan, donde brotó la epidemia.

Los vuelos y trenes provenientes de la ciudad de Wuhan quedan suspendidos a partir del jueves, informaron las autoridades, que advirtieron a los residentes que no deben salir del lugar sin un motivo especial.

La decisión, que entra en vigor a partir de las 10:00 (02H00 GMT), tiene como objetivo "contener de forma resuelta la propagación" del virus, informó el centro de mando especial de la ciudad, según la emisora estatal CCTV.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, consideró el miércoles que las medidas tomadas por China en la ciudad de Wuhan, van a "disminuir" los riesgos de propagación internacional.

Interrogado sobre las medidas tomadas en esta urbe de 11 millones de habitantes, Ghebreyesus saludó las "medidas muy fuertes" tomadas por China.

"Les indicamos (a los chinos) que tomaran medidas fuertes pues no solo controlarán la epidemia en su país, sino que disminuirán también los riesgos de propagación de esta epidemia a nivel internacional", agregó.

Además de que la cifra de muertos subió a 17, cuando el anterior balance era de 9, el número total de personas contaminadas subió a 444 en la provincia de Hubei, epicentro de la epidemia, precisaron responsables de esta región del centro de China en una conferencia de prensa televisada.

En total 1.394 personas estaban bajo observación médica.

El nuevo coronavirus podría mutar y propagarse más fácilmente, advirtieron el miércoles las autoridades, lo que aumentó el temor a escala internacional, ya exacerbado tras la detección de un primer caso en Estados Unidos.

El virus de la familia del SRAS, que surgió el mes pasado en Wuhan, en el centro de China, alcanzó ya a varios países de Asia y el martes se registró el primer caso fuera del continente, en Estados Unidos.

Hong Kong señaló el miércoles un primer caso sospechoso: un hombre de 39 años que llegó en tren desde la ciudad de Wuhan. El resultado definitivo de las pruebas médicas se conocerá el jueves.

Un comité de urgencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estaba reunido en Ginebra para determinar si declara una "emergencia de salud pública a nivel internacional".

Las preocupaciones se agudizan ante la proximidad de las festividades y vacaciones por el Año Nuevo lunar, cuando tradicionalmente centenas de millones de chinos viajan para visitar sus familias.

Este coronavirus genera una viva preocupación por su similitud con el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS), que mató a casi 650 personas en toda la región en 2002-2003.

Los casos ya se registraron en casi la mitad de las provincias del país, incluidas las megalópolis de Pekín y Shanghái. El miércoles también se confirmó un caso en la región semiautónoma de Macao.

En Wuhan, las autoridades hicieron obligatorio el uso tapabocas en lugares públicos, según El diario del pueblo.

