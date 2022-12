Gobierno de Bangladés dejó sin comunicación telefónica a musulmanes rohinyás

Más de 429.000 personas de estas personas escaparon del ejército birmano, una escalada calificada como "limpieza étnica" por la ONU.

Los cuatro proveedores de telefonía móvil de Bangladés serán multados si venden sus servicios a los refugiados.

"Por el momento, los rohinyás no pueden comprar tarjetas SIM", declaró Enayet Hosain, un alto responsable del ministerio de Telecomunicaciones.

La ministra delegada de Telecomunicaciones Tarana Halim justificó esta decisión aplicada desde el sábado por la noche por motivos de seguridad.

En Bangladés, está prohibido vender tarjetas SIM a los habitantes que no tienen documentos de identidad, una medida que busca entorpecer la acción de posibles redes islamistas.

"Hemos tomado la decisión [de acoger a los rohinyás] por motivos humanitarios, pero nuestra propia seguridad no debe quedar comprometida", declaró Halim.

Las autoridades aseguran que se levantará la prohibición cuando los recién llegados tengan documentos de identidad biométricos, un proceso que podría tardar seis meses, según el ejército.