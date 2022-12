Gobierno de Cataluña renuncia a consulta separatista como se propuso

La reunión en el Palau de Pedralbes de Barcelona ha terminado sobre las 22.15 horas (20.15 GMT) y el presidente de la Generalitat comparecerá mañana a las 10 horas (08.00 GMT) para explicar su nueva propuesta. El líder del grupo Iniciativa per Catalunya Verds-Esquera Unida i Alternativa (ICV-EUiA) en el Parlament, Joan Herrera, ha sido el primero en salir del Palacio de Pedralbes, en donde se ha iniciado este mediodía la tercera reunión del bloque soberanista para acordar los pasos a seguir ante la suspensión temporal de la consulta por parte del Tribunal Constitucional. Tras casi siete horas de reunión -con un receso-, Herrera ha confirmado que el Gobierno catalán ha constatado que no puede hacer la consulta según lo que establece el decreto y ha dicho que está previsto que mañana el ejecutivo catalán explique públicamente su propuesta alternativa. Herrera ha explicado que su partido ha propuesto, si no se puede celebrar el 9 de noviembre, que esa fecha haya una movilización coordinada en todo el territorio que sea "cuantificable" no sólo por la cantidad de personas que pueda estar en las calles manifestándose esa jornada. El líder ecosocialista no ha querido ofrecer más detalles, porque espera a que primero hable el presidente catalán mañana en el Palau de la Generalitat. Pero una posibilidad es que el 9 de noviembre puedan ser convocados plenos simultáneos en el Parlament y en los ayuntamientos catalanes para reivindicar el derecho a decidir. Otra posibilidad que se baraja es realizar a nivel de toda Cataluña una consulta como la que se celebró de forma informal en municipios como Arenys de Munt (Barcelona). Barcelona (España)