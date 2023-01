Gobierno de Ecuador promete que periodistas secuestrados en frontera con Colombia regresarán vivos

El presidente Lenín Moreno advirtió que dotará a las Fuerzas Armadas “de lo necesario para luchar contra este crimen organizado”.

“¡Los queremos vivos!”, gritaban cientos de periodistas que se agolparon el martes en la noche frente a la casa de gobierno en Quito, para exigir la liberación de un reportero, un fotógrafo y un conductor del diario El Comercio, secuestrados horas antes en la parroquia Mataje, del cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas.

El jefe de las disidencias de las FARC en el suroeste de Colombia Walter Patricio Artízala Vernaza, alias ‘Guacho’, es señalado como responsable del secuestro de los tres trabajadores del medio ecuatoriano.

Alias ‘Guacho’, el despiadado terrorista que estaría detrás del... El ministro ecuatoriano del Interior, César Navas, aseguró el martes que los capturados se encontraban presumiblemente en territorio colombiano.

Sin embargo, el ministro colombiano de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que por el momento no existe información que indique que hayan sido trasladados.

Navas, entretanto, consideró que los secuestradores "no buscan dinero porque no han pedido rescate ni mucho menos".

Los periodistas ecuatorianos advirtieron que los plantones se repetirán diariamente hasta conseguir la liberación de los tres miembros del diario El Comercio.

