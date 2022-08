Gobierno de Gustavo Petro dio la orden de no asistir a sesión de la OEA para condenar a Nicaragua

El pasado 12 de agosto el silencio de Colombia en la Organización de Estados Americanos fue tan estruendoso como su ausencia.

No era una sesión cualquiera, era una cita extraordinaria del consejo permanente para votar la resolución que condenaba la violación de derechos humanos en Nicaragua , reflejada en más de 180 presos políticos encarcelados en condiciones inhumanas según la CIDH. Así como también el cierre y confiscación de bienes de más de 1.000 organizaciones de la sociedad civil, el hostigamiento contra la Iglesia católica con el cierre de siete radiodifusoras y la detención arbitraria del obispo Rolando Álvarez, entre otros atropellos.

La resolución tuvo 27 votos a favor. La delegación de Colombia y el régimen de Daniel Ortega fueron los únicos ausentes.

Horas antes, en Bogotá, se tomaban una foto el presidente Gustavo Petro y el recién designado embajador de Colombia ante Nicaragua, León Fredy Muñoz, quien compartió la imagen junto al mensaje “con los vientos del cambio se abren las puertas para que nuestro país vuelva a la hermandad en Latinoamérica (…) el restablecimiento de las relaciones con Nicaragua será una realidad.”

Con los vientos del cambio se abren las puertas para que nuestro país vuelva a la hermandad en Latinoamérica.

En las horas posteriores, a falta de una explicación oficial, empezaron a surgir rumores. El 14 de agosto a las 9:34 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, Noticias Caracol contactó al embajador designado ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, como consta en un chat.

La explicación del futuro embajador fue la siguiente:

“Aún no tengo nombramiento oficial y menos el comienzo de documentación ante Cancillería para asumir. Por ende no lo sé”.

Esa misma noche, Vargas publicó un trino, asegurando que lo culpaban sin ser funcionario, que no había sido nombrado ni había presentado documentos, y cierra con una recomendación: “Tengan la decencia de investigar”.

El mensaje de Vargas desató aún más las especulaciones de quienes culpaban de la ausencia de Colombia al saliente gobierno de Iván Duque.

Noticias Caracol no solo contactó al embajador designado sino también a la viceministra designada, Laura Gil. No obstante, no hubo respuesta por parte de ella.

Ante el hermetismo, el miércoles 17 de agosto, cinco días después de la ausencia en la OEA, Noticias Caracol radicó un derecho de petición ante el despacho del viceministro encargado de asuntos multilaterales, Juan José Quintana.

Es un funcionario de carrera diplomática con más de 30 años de experiencia en el servicio exterior, varios gobiernos ha visto pasar. El derecho de petición planteó cuatro interrogantes a las que finalmente se les dio respuesta, firmadas por el mismo Quintana, el viernes 26 de agosto, a las 10:11 de la noche, hora del este de Estados Unidos.

La primera respuesta, deja sin piso varias especulaciones.

Noticias Caracol: ¿Fue usted notificado por la misión permanente de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), o su ministra plenipotenciaria Adriana Maldonado Ruiz, entre los días 8 de agosto de 2022 y 11 de agosto de 2022, de la realización de una sesión extraordinaria del consejo permanente de la OEA para considerar la situación en Nicaragua, el día viernes 12 de agosto de 2022?

Respuesta: Sí. La misión permanente de Colombia ante la OEA informó con la debida antelación al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la convocatoria de una sesión del consejo permanente, el viernes 12 de agosto de 2022.

La segunda respuesta es aún más reveladora.

Noticia Caracol: ¿Dio o transmitió usted una orden a la ministra plenipotenciaria Adriana Maldonado Ruiz, o a algún funcionario de la misión permanente de Colombia ante la OEA, en el sentido de que la representación del Estado colombiano no debía hacer presencia en la sesión del consejo permanente del viernes 12 de agosto de 2022?

Respuesta: Sí. Luego de consultar con las autoridades pertinentes, se transmitió a la misión permanente ante la OEA la instrucción respectiva.

Una orden que el entonces viceministro encargado Quintana tan solo transmitió, como él mismo respondió, y que provino desde el más alto nivel de la Cancillería.

Noticias Caracol: ¿Consultó usted con el canciller Álvaro Leyva Durán si la misión permanente de Colombia ante la OEA debía participar en la sesión extraordinaria del consejo permanente del viernes 12 de agosto?

Respuesta: Sí. La decisión que se tomó fue debidamente consultada con el ministro de Relaciones Exteriores.

Ya sabiendo que fue determinación del gobierno de Gustavo Petro ausentarse de la sesión y que la orden fue avalada por el canciller Álvaro Leyva surge la inquietud más grande.

Noticias Caracol: ¿por qué se tomó la determinación de ausentarse de la sesión del consejo permanente de la OEA del viernes 12 de agosto?

Respuesta: Las razones por las cuales se tomó la decisión relativa a la no participación de Colombia en la sesión del consejo permanente del 12 de agosto se relacionan con delicados aspectos de política exterior que tienen carácter confidencial.

Noticias Caracol también solicitó copia de los correos intercambiados por el despacho del viceministro Quintana y la misión permanente ante la OEA, no obstante, por disposiciones legales, tal requerimiento fue negado.

Ante las claridades evidenciadas en la respuesta oficial de Cancillería surgen más preguntas. ¿Será esta la posición de Colombia de ahora en adelante para condenar las violaciones de la dictadura de Daniel Ortega? ¿Corregirá el actual gobierno esta postura? ¿Cuáles son los “delicados aspectos de política exterior que tienen carácter confidencial como para haber motivado la ausencia de Colombia en la sesión de la OEA?

Las respuestas las tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro.