Gobierno de Maduro exhorta al TSJ a revisar decisión que quitó poderes a Asamblea Nacional

Tras la sesión permanente del Consejo de Defensa, el vicepresidente Tareck El Aissami dijo que con esto se busca mantener el equilibrio de poderes en Venezuela.

El máximo tribunal venezolano revisará dos sentencias con las cuales se adjudicó facultades del Parlamento y retiró la inmunidad a sus diputados, según un acuerdo de poderes públicos anunciado en la madrugada de este sábado.

Con esto quedan demostradas "las capacidades de diálogo y resolución que se pueden activar con nuestra Constitución", destacó Maduro.

Pese al principio de acuerdo, esta reunión se realizó sin la presencia de la fiscal general y Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, quien aseguró que no asistiría porque “Maduro es responsable del quebrantamiento del orden Constitucional y no puede ahora pretender ser mediador”.

El mandatario venezolano afirmó más temprano que no tuvo nada que ver con esa decisión e hizo un un llamado a “salirle al paso a la locura golpista”.

"En Venezuela hay plena vigencia de la Constitución, de los derechos civiles y políticos, de los derechos humanos y del poder popular", dijo Maduro en un acto con sus seguidores.

Le puede interesar: Tensión en Venezuela: agresiones y enfrentamientos entre chavismo y oposición por fallo del TSJ

"El Gobierno está fracturado"

"El gobierno está fracturado, dividido entre los que quieren seguir su conciencia y los que quieren seguir mintiendo", dijo Julio Borges, presidente del Parlamento.

Borges pidió a la Fuerza Armada y los demás poderes actuar como la fiscal Luisa Ortega,quien denunció una violación al orden constitucional tras el fallo, al tiempo que señaló que el diputado suplente Gilber Caro, detenido desde el pasado 11 de enero acusado de planear "acciones terroristas", será juzgado por un tribunal militar.

Para el politólogo Luis Salamanca, la postura de la fiscal "significa el agrietamiento, y cuidado si no el rompimiento, de la estructura interna del poder chavista", comentó.

La oposición denuncia un "golpe de Estado" por parte de Maduro y desconoce al TSJ. Asimismo, presiona para que la Organización de Estados Americanos (OEA) actúe en Venezuela, lo que Maduro tilda de "intervencionismo".

El pasado viernes, 20 países solicitaron una reunión del Consejo Permanente de la OEA a más tardar el lunes. El secretario general del organismo, Luis Almagro, denuncia un "autogolpe" en el país petrolero.

Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumaron el viernes a la lluvia de críticas que incluye a la Unión Europea, Estados Unidos y una decena de países latinoamericanos.

"Anular con una decisión arbitraria el poder legislativo es inaceptable. Esto claramente destruye el pilar más importante de cualquier democracia", dijo el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, habitualmente prudente frente a su vecino.

Relacionado: Santos considera “inaceptable” situación de Venezuela pero pide salida pacífica a la crisis

Mientras, Panamá propondrá a Maduro una comisión internacional para un diálogo en Venezuela.