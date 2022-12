Gobierno de Venezuela tilda de "estocada por la espalda" rechazo de Santos a Constituyente

Un comunicado de la Cancillería de ese país señala que el presidente colombiano “traiciona al país que lo ayudó a construir la paz”.

"Santos traiciona la historia común de independencia y libertad, al tiempo que da una estocada por la espalda al país que lo ayudó a construir la paz", señaló un comunicado de la cancillería venezolana, que acusa al mandatario colombiano de formar parte de "una campaña de agresión sistemática".

El texto hace referencia al acuerdo de paz firmado el año pasado entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras cinco décadas de conflicto.

"No es la salida adecuada", había dicho Santos al ser consultado en una entrevista con RCN Radio sobre la Asamblea Constituyente "popular" que planteó Maduro la semana pasada, en medio de manifestaciones opositoras que exigen elecciones y que dejan 36 muertos y centenares de heridos desde el 1 de abril.

Los comicios de gobernadores, que debieron realizarse en 2016, fueron pospuestos para este año y aún no tienen fecha. Los de alcaldes también están pautados para 2017 y los presidenciales para diciembre de 2018.

"Hemos dicho claramente: primero es un calendario electoral", subrayó Santos.

Caracas calificó las declaraciones de Santos como un "ardid" de "mala fe" que viola los principios de "no injerencia", "autodeterminación" y "respeto a la soberanía de los Estados".

Al acusar a la administración de Bogotá de "doble moral", el comunicado citó cifras de 6,9 millones de desplazados "producto del conflicto interno" de Colombia y "el incremento en un 37% de la producción de cocaína" en ese país, según el Informe Mundial contra las Drogas 2016.

"Llama profundamente la atención que el presidente Santos se pronuncie sobre el modelo de desarrollo venezolano", agregó el documento.