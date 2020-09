“Gobierno Duque debe mantenerse distante del debate en los Estados Unidos”: expertos

El momento en el que Donald Trump incluyó a Colombia en su campaña para las elecciones en Estados Unidos tuvo lugar el pasado viernes 25 de septiembre de 2020 cuando se refirió a Gustavo Petro relacionándolo con su opositor demócrata, Joe Biden.

La pregunta que muchos se hacen es si frente a ese comentario, el Gobierno colombiano debía pronunciarse teniendo en cuenta que, más allá de ser un líder opositor, Gustavo Petro es senador de la República y excandidato presidencial.

“El presidente Iván Duque no puede ser si no lo que es, jefe de Estado de Colombia y no jefe de debate de ninguna de las dos posturas”, explica el analista Pedro Viveros.

En esto concuerda Héctor Riveros, quien señala: “El Gobierno colombiano no debe entrometerse en esa discusión. En cambio sí creo que debe rechazar en forma contundente las afirmaciones del presidente de los Estados Unidos en relación con el acuerdo que permitió la desmovilización de la guerrilla de las FARC”.

Congresistas de la bancada de gobierno y opositores también se pronunciaron.

“Se nota que Donald Trump está muy desesperado con los malos resultados de las encuestas”, dice la representante a la Cámara por la Colombia Humana Ángela María Robledo.

Publicidad

“No es prudente que el gobierno colombiano se meta en asuntos que no son de su competencia, y menos en las elecciones de los Estados Unidos entre Biden y Trump. Respetar la democracia hace parte de respetar las diferentes opiniones”, señala por su parte Edward Rodríguez, representante a la Cámara por el Centro Democrático.

El excanciller Fernando Araújo también analizó la polémica frase de Donald Trump contra el senador Gustavo Petro.

“El presidente Trump es candidato, está en campaña y hace declaraciones sobre muchos temas, el gobierno colombiano nunca ha participado en ninguna elección en los Estados Unidos, no tiene derecho a intervenir”, señala.

Analistas, diplomáticos y sectores políticos consideran que no será la primera ni la última vez que Donald Trump hace campaña cuestionando políticos colombianos, programas de gobierno y los acuerdos de paz.