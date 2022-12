Gobierno israelí aprueba tregua hasta la media noche del domingo

Netanyahu, que la noche del sábado se reunió en Tel Aviv con los miembros del gabinete para asuntos de seguridad de su Consejo de Ministros, aprobó una interrupción en las actividades ofensivas del Ejército en la franja hasta la medianoche del domingo al lunes.

"El alto el fuego viene bien, así podremos lidiar con los túneles en calma", dijo a la edición digital del diario Yediot Aharonot una fuente próxima al Gobierno israelí.

Durante las próximas 24 horas el Ejército sí seguirá trabajando con los más de 30 túneles descubiertos hasta ahora, de los que han sido demolidos 16.

Las fuentes agregaron que la decisión fue adoptada a petición de la ONU y bajo la condición de que el Ejército actuará si las milicias palestinas violan la tregua, lo que ha ocurrido de facto en las últimas cuatro horas.

La decisión fue adoptada a pesar de que los palestinos habían rechazado antes una prórroga de 4 horas a la tregua humanitaria que estuvo en vigor en la zona entre las 8.00 y las 20.00 locales del sábado (5.00-17.00 GMT), y que las dos partes respetaron estrictamente.

La decisión israelí de prorrogarla hasta medianoche no fue secundada por las milicias palestinas, que nada más terminar lanzaron varios morteros y cohetes contra ciudades en Israel.

Las Brigadas "Azadím al Kasem", brazo armado del movimiento islamista Hamás, asumieron la responsabilidad del disparo de siete cohetes contra la ciudad de Tel Aviv y contra la zona de Najal Oz, uno de los cuales al menos fue interceptado por la batería antiaérea "Iron Dome" y ninguno de ellos causó víctimas o daños.

Sami Abu Zuhri, portavoz del movimiento en Gaza, ya había advertido minutos antes que las milicias islamistas no aceptaban la propuesta de prolongar cuatro horas más el cese de las hostilidades, hasta la medianoche.

Tampoco se ha pronunciado el movimiento, por ahora, sobre la prórroga adicional de 24 horas.

Reunidos en París, los ministros de Asuntos Exteriores de EEUU, Francia, Alemania, Italia, Catar, Reino Unido y la UE habían solicitado el sábado una extensión del alto el fuego, 24 horas más y con opción a renovación.

Según indicaron fuentes oficiales francesas, estas condiciones "imponen a cada parte una especie de autodisciplina".

"La masacre no puede continuar, es insostenible, y todos los países que estaban en la mesa de negociaciones han hablado con una sola voz", indicaron las fuentes galas, que dijeron que el objetivo común es hacer el cese prolongado y duradero.

En la ofensiva israelí "Margen protector" han muerto hasta ahora 1.147 palestinos, la mayoría civiles, y 45 israelíes (42 militares y 3 civiles).

También han resultado heridos más de 6.000 palestinos y al menos 200 israelíes, más de 150 de ellos militares que participaron en la ofensiva terrestre en Gaza.