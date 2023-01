Gobierno Maduro dice que Juan Guaidó es patético y muy peligroso

En los camiones con ayuda humanitaria no había nada, afirmó el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y responsabilizó a la oposición de los ataques.

“Guaidó es patético, pero también es muy peligroso”, afirmó el funcionario venezolano.

“No había ninguna intención real, verdadera, de traer ningún tipo de ayuda humanitaria. Era la agresión desde un país extranjero a un país que no le ha hecho nada a ese país extranjero”, agregó el funcionario.

"Hay algunos indicios de que en esos camiones no había nada, porque ya estaban predestinados para ser quemados (...), los que están sobre los camiones son los mismos que después los quemaron", dijo Rodríguez, en una rueda de prensa en Caracas.

La oposición venezolana señaló el sábado que miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) quemaron los camiones cuando ingresaban a Venezuela a través del puente binacional Francisco de Paula Santander, que une Venezuela y Colombia.

Rodríguez aseguró este domingo que los camiones "jamás llegaron a Venezuela" y que la quema fue un ataque de falsa bandera para inculpar al Gobierno de Maduro, que se niega a aceptar estas ayudas.

Asimismo, dijo mostrando algunos vídeos que los manifestantes opositores, que chocaron con la Policía antidisturbios, quemaron una unidad de transporte público que servía a los más humildes en la localidad venezolana de Ureña, que linda con Colombia.

"Lo que pasó ayer (sábado) fue que la guarimba -protesta violenta- se mudó (de Caracas) a Cúcuta", añadió.