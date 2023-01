Gobierno Trump no sabe dónde están 1.488 niños indocumentados que cruzaron la frontera

Llegaron solos a EE. UU. y fueron entregados en custodia. Un informe reveló que el Departamento de Salud no puede dar con certeza su paradero.

El problema tiene como raíz los protocolos de detención, que dictan que un menor puede estar como máximo 72 horas en un centro policial. Posteriormente, son trasladados a un albergue o pasan a custodia de un familiar o tutor.

Allí, las autoridades deben hacerles seguimiento. Sin embargo, en llamadas hechas entre abril y junio, no pudieron contactar a cerca de 1.500 menores. La principal preocupación es que caigan en manos de traficantes humanos.

Legisladores republicanos y demócratas exigen al gobierno esclarecer cómo garantizan la seguridad de los menores indocumentados.

Pese a las críticas, el Departamento de Salud y Servicios Sociales insistió en qué los menores no están perdidos, sino que simplemente no pudieron ser contactados en el momento en que se hizo la llamada.

