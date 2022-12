Gobierno venezolano anuncia racionamiento eléctrico en diez estados

La crisis eléctrica que afecta a Venezuela ha llevado al gobierno del presidente Nicolás Maduro a anunciar este miércoles un racionamiento del servicio eléctrico en los 10 estados más poblados e industrializados del país, incluyendo la Gran Caracas.

"No ha calado (en) la conciencia de la gente el ahorro residencial, motivo por el cual es necesario aplicar un plan de administración de carga" del cual se darán detalles en los próximos cuatro días, anunció el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, durante una emisión televisada desde la Central Hidroeléctrica del Guri.

El funcionario afirmó que esta represa, cuya generación hidroeléctrica provee 70% de la energía del país, "sigue descendiendo paulatinamente y se está acercando a la cota mínima operativa", lo que obliga a "tomar medidas".

Motta aseguró que "el mayor consumo eléctrico es el residencial", representando "63% del consumo de energía", con los estados Zulia, Gran Caracas, Carabobo, Aragua, Lara Bolívar, Miranda, Barinas, Monagas y Falcón como los de mayor demanda energética.

Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo que vivió una dura crisis eléctrica en 2010, sufre apagones sobre todo en las provincias y racionamientos de agua, lo que aumenta las dificultades cotidianas.

El presidente Nicolás Maduro dijo este miércoles que "lamentablemente los ahorros que necesitamos a nivel residencial no se han logrado", aunque llamó a que "las afectaciones sean las mínimas para la calidad de vida" de la población.

La semana pasada se anunció que se adelantaría media hora la hora oficial, volviendo al huso horario de cuatro horas menos con respecto al meridiano de Greenwich (-04H00 GMT), para aprovechar más la luz del día.

También como medida de ahorro de energía, el pasado lunes se declaró como día no laborable para el sector público. Asimismo los viernes habían sido declarados como no laborables para los empleados gubernamentales, con turnos diarios de trabajo de seis horas.

Analistas económicos advierten que este tipo de medidas afectan la productividad de un país en aguda crisis económica, con recesión, la inflación más alta del mundo (180% en 2015) y escasez de alimentos.