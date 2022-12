Gobierno venezolano impidió marcha de mujeres opositoras en Caracas

El Gobierno venezolano impidió hoy una marcha organizada por mujeres de la plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que tenía previsto llegar hasta el Ministerio de Alimentación para protestar por el desabastecimiento de productos básicos en los supermercados.

Las calles de Caracas aparecieron hoy cerradas con un gran dispositivo de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional que impidieron que los centenares de manifestantes armados con ollas y cucharas pudieran marchar por el centro de Caracas para protestar contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Además, tres estaciones de metro cercanas a la zona fueron cerradas.

"Todo este despliegue militar demuestra el culillo (miedo) gigante de Nicolás y su Gobierno frente a la protesta con contenido, en contra de los graves problemas que hoy viven los venezolanos", indicó el líder opositor Henrique Capriles, quien llegó a asistir durante unos minutos a la concentración para acompañar a los manifestantes.

"Seguro que este Gobierno tiene hasta a las esposas de los militares con las ollas vacías. En vez de escuchar a los venezolanos, envían a los funcionarios y a grupos paramilitares armados, por ellos mismos, a disolver las manifestaciones", afirmó Capriles según un comunicado que recoge sus impresiones en el lugar.

"Cómo le tienen miedo al Pueblo unido contra la escasez! A eso si le tienen culillo! Le tienen terror a ollas vacías pq son los culpables", había comentado previamente en su cuenta en la red social Twitter.

El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, había anunciado el viernes, también en Twitter, que no estaba "permisada ninguna marcha de la derecha" el sábado en el municipio Libertador, nombre de la circunscripción administrativa del Distrito Capital.

"Debemos resguardar la vida y los bienes" de los habitantes del municipio, por "tanto hemos negado el permiso a una marcha que pueda tornarse violenta", dijo, agregando que el suyo es "un municipio de paz y libre de fascismo, y así lo mantendremos".

Al no poder marchar, los manifestantes con carteles como "No hay, no hay, no hay... ¿hasta cuándo?" o "Si tenemos los mismos problemas por qué hay dos bandos?" optaron por retirarse pacíficamente del lugar entre una gran cacerolada de rechazo.

"Esto es otra violación más de nuestros derechos", indicó a Efe Zulay Vega, una corredora inmobiliaria de 45 años que había acudido a primera hora del día a la concentración.

"El objetivo era ir al ministerio a presentar nuestras quejas, no se logró el objetivo, ¿qué vamos a hacer dar vueltas en tres calles y quejarnos a los periodistas?", dijo retirándose del lugar.

Otro de los manifestantes, Luis Guevara, abogado de 28 años optó por ir hacia la Plaza Altamira a seguir la manifestación.

"Nos vamos porque ahí nos pueden masacrar, ¿no has visto como tenían las máscaras puestas?", preguntó refiriéndose al equipamiento antidisturbios de la Guardia Nacional.

"No tenemos productos, no tenemos medicinas, no tenemos productos para comer, ni harina, ni leche, ni café, ni carne (...) los anaqueles están todos vacíos, la inseguridad campea", indicó Susa Rodríguez, vendedora de café, al enumerar los motivos por los que asistió a la marcha.

"Estoy aquí defendiendo mis derechos como joven y como estudiante porque quiero vivir en un país donde mi futuro sea tener los insumos cada día y no tener que hacer colas inmensas desde la madrugada para poder conseguir cosas básicas", defendió la estudiante Emily Chávez como alguno de sus motivos para participar en la protesta.

El del desabastecimiento es uno de los principales problemas que afronta el Gobierno venezolano que admite que 28 de cada 100 productos medidos no se encuentran ni tienen sustituto.

La Defensoría del Pueblo informó hoy que ha contabilizado 21 muertes en hechos de violencia ligados a las protestas que desde el 12 de febrero pasado se registran en Venezuela contra el Gobierno.