Gobierno y oposición de Venezuela listos para retomar diálogo en Barbados

Pese al poco entusiasmo, Juan Guaidó confirmó la participación de sus representantes. En medio de este panorama, Maduro ratificó al ministro de Defensa.

La posibilidad de efectuar elecciones generales, la participación de Nicolás Maduro en estos comicios y los cambios en las autoridades electorales son parte de los álgidos temas que estarían debatiendo en las próximas horas representantes del gobierno y la oposición en Barbados. La directora de la ONG Control Ciudadano asegura que el tema electoral es ya un secreto a voces.

“Al evaluar la dinámica que está presente en la realidad político-venezolana, inclusive dentro del entorno militar, pareciera todo apuntar que en Venezuela va a haber elecciones en el 2020”, indicó Rocío San Miguel, analista militar.

En un comunicado, el presidente interino Juan Guaidó confirmó la participación de sus representantes en este diálogo, un encuentro que no anima a muchos opositores como quedó de manifiesto en la marcha del pasado 5 de julio.

En medio de este escenario, Nicolás Naduro decidió ratificar a la mayor parte de su alto mando militar incluyendo al ministro de la Defensa, quien ocupará el cargo por quinto año consecutivo.

“Maduro no tiene paz en la fuerza armada y, a mi modo de ver, lo que ha hecho con Padrino es no alterar el sistema de equilibrios que le da este individuo que circula entre el alto mando político y el alto mando militar oficialista”, indica San Miguel.

Según San Miguel, con la designación del nuevo comandante del Ejército, el mayor general Alexis Rodríguez Cabello, Maduro le estaría otorgando poder a Diosdado Cabello por ser un miembro de su promoción.

Además del diálogo en Barbados, este lunes se encuentra en Caracas el enviado especial de la Unión Europea, Enrique Iglesias, quien sostuvo un primer encuentro privado esta mañana con el presidente interino Juan Guaidó.