Gobierno y oposición en Venezuela retomarán negociaciones para buscar una salida a la crisis

Delegados se encontrarán esta semana en Barbados, en una nueva tentativa promovida por Noruega.

El jefe parlamentario Juan Guaidó, al confirmar los encuentros en Barbados con el "régimen usurpador", dijo que buscan "establecer una negociación de salida a la dictadura", como se refiere al gobierno del mandatario socialista Nicolás Maduro.

Reconocido como presidente interino por más de 50 países, el líder opositor insistió en que las conversaciones buscan allanar el camino para "el cese de la usurpación" de Maduro y un gobierno de transición que convoque "elecciones libres".

Las dos primeras reuniones organizadas en Oslo en mayo entre delegados de Guaidó y de Maduro -una primera por separado con funcionarios noruegos y otra cara a cara- no dieron resultados tangibles para resolver la crisis política y socioeconómica en el país petrolero.

Los acercamientos en la capital noruega habían quedado congelados después de que Guaidó denunciara el "asesinato" -el pasado 29 de junio- del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, arrestado tras ser vinculado en un supuesto plan de magnicidio.

Noruega confirmó la reanudación de las conversaciones en Barbados.

"Las partes se reunirán esta semana en Barbados para avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional para el país. Las negociaciones se llevarán a cabo de manera continua y expedita", informó el país europeo en un texto difundido este domingo.

Coincidiendo con denuncias de complot expuestas por su ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, delegado suyo en las citas con la oposición, Maduro aseguró el pasado 27 de junio que el diálogo "va a continuar" y prometió avanzar "en acuerdos verificables" por "la paz de Venezuela".

Durante el tradicional desfile del 5 de julio para celebrar la Independencia de Venezuela, Maduro dijo que la próxima semana habrá "buenas noticias" en torno a las negociaciones iniciadas en Noruega en mayo.

"Hacemos votos para que sus esfuerzos (de Maduro) en la consolidación de la paz y el entendimiento nacional rindan frutos", escribió Rodríguez en Twitter, al compartir el comunicado del reino noruego.

Críticas

Sectores de la oposición son críticos con el diálogo por considerar que el mandatario busca "ganar tiempo".

Sin embargo, Guaidó pidió a sus seguidores no ceder a "intrigas" al asegurar que la principal motivación de los acercamientos es "ponerle fin al sufrimiento de los venezolanos".

El líder opositor sostuvo además que recibirán en Caracas al representante especial de la Unión Europea para Venezuela, Enrique Iglesias, "como parte de la ofensiva internacional" contra Maduro.

"Es evidente que la oposición no logra vencer al gobierno, ni sola ni con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos. Eso la obliga a buscar otros mecanismos para llegar a acuerdos a favor de unas elecciones", dijo a AFP el politólogo Jesús Castillo-Molleda.

El gobierno, por su parte, "sigue buscando ganar tiempo, pues ha mostrado que carece de voluntad para resolver los problemas", añadió.

Sin embargo, "estudios de opinión coinciden en que los venezolanos desean soluciones pacíficas. Por esta razón el diálogo es una opción" para evitar escenarios de mayor conflicto, remarca el analista.

Para Gendrik Parra, comerciante de 40 años "ha quedado demostrado que el diálogo no ha servido para resolver los graves problemas que vivimos los venezolanos".

"La solución de Venezuela pasa por la salida de Maduro", dijo a AFP.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció el viernes la "erosión del Estado de derecho" tras su viaje a Venezuela del 19 al 21 de junio, y aboga por el diálogo como un recurso para resolver la crisis.

