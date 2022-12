Gobierno y oposición en Venezuela se acusan de promover violencia en marcha

El gobierno y la oposición de Venezuela se acusaron mutuamente este jueves de buscar violencia y muertos en la marcha opositora del 1 de septiembre en Caracas para exigir un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, dijo que los opositores montarán "un escenario" en la manifestación y "van a disfrazar gente de militares, de guardias nacionales, de chavistas" que aparezcan en videos golpeando o asesinando a alguien con "sangre de mentira".

"Estas fotos las van a mandar al mundo para decir que en Venezuela están matando a gente en la calle", advirtió Cabello en una concentración chavista en el oeste del país.

De su lado, la alianza opositora también advirtió este jueves que aunque han convocado a una marcha "en paz y por la paz", el gobierno tratará de bloquear carreteras y generar violencia en la llamada "Toma de Caracas", que espera reunir en la capital a miles de venezolanos llegados de todos los estados hastiados de la grave crisis económica y social.

"Miren, señores de la cúpula oficialista, dejen el cinismo. El país los conoce, el país sabe que no tienen ni argumentos, ni liderazgo, ni propuestas, ni políticas, ¡nada! Lo único que les queda es la violencia", dijo en rueda de prensa Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Torrealba aseguró que el gobierno viene ejerciendo la violencia de forma "burocrática" con las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) o el Tribunal Supremo de Justicia y de forma "física" con fuerzas del Estado y los llamados colectivos, organizaciones civiles chavistas supuestamente armadas.

Hasta ahora las manifestaciones opositoras no han sido muy concurridas, en parte según analistas, por el recuerdo de las manifestaciones de 2014 que buscaban la renuncia de Maduro y donde murieron 43 personas.

Mientras, el chavismo convocó una "contramarcha" bautizada como "La Toma de Venezuela" en los próximos días.

"¡Vayamos a una gran ofensiva en la calle!", exclamó este jueves el presidente Maduro en un contacto telefónico con la televisora estatal VTV.

La marcha opositora busca que el CNE establezca la fecha en que la MUD deberá recolectar en tres días los cuatro millones de firmas necesarias para convocar el referendo.

No obstante, el poder electoral anticipó que se haría a finales de octubre, lo que complicaría el deseo de la oposición de que la consulta sea este año, pues faltarían las etapas de verificación de firmas y organización de la consulta que toma un máximo de tres meses.

La oposición busca que el referendo se realice antes del 10 de enero de 2017 porque, si Maduro perdiese, se deberían celebrar elecciones. Pero si la consulta fuera después y el gobernante es revocado, lo sustituiría su vicepresidente.