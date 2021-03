En San Francisco, Estados Unidos , causa indignación la agresión que sufrió un hombre que trabaja con la plataforma Uber. Tres mujeres golpearon, insultaron y hasta tosieron en la cara del conductor porque les pidió usar tapabocas.

Un video grabado al interior del vehículo evidencia que una de ellas incluso intentó quitarle el celular a Subhakar Khadka, chofer de 32 años, cuando se rehusó a continuar el servicio si las pasajeras no seguían los protocolos de bioseguridad.

En las imágenes se observa también que le tosen en la cara.

Khadka sospecha que lo trataron así por ser inmigrante.

“Yo nunca le dije nada malo a ellas, no las insulté, ni maldije, no me criaron así. No les pegué”, dijo en una entrevista a CBS.

Uber condenó lo sucedido y expresó su solidaridad con el conductor.

Por último, Khadka envió un mensaje: “Que hayas nacido en Estados Unidos, no significa que los demás seamos menos personas”.

El paradero de las mujeres se desconoce.