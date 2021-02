Video: golpeó a su expareja y, encima, le rompió el carro a martillazos

Otro reprochable caso de violencia de género quedó registrado en video . Una mujer que grababa a su expareja luego de ser agredida físicamente dejó en evidencia cómo el sujeto también le rompía el carro a martillazos.

El hecho ocurrió en la localidad de Córdoba, en Argentina , y fue difundido en medios locales .

“No tengo cómo defenderme. ¡Mirá cómo me dejaste, me cag... a palos recién! ¿Qué tenés en la cabeza?”, se la escucha gritar a ella mientras no deja de filmar.

El sujeto, que estaba a bordo de otro carro, parece responderle con actitud amenazadora y, de un momento a otro, sorpresivamente saca por la ventana un martillo. Con él, golpea fuertemente, y en repetidas ocasiones, el vehículo de la víctima diciendo: “¡Filmá, filmá si eso es lo que vos querés!”.

Al agresor lo identificaron como José Viale, lo detuvieron y tendrá que responder por los delitos de amenazas calificadas, desobediencia a la autoridad y violación de domicilio.