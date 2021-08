Golpeó brutalmente a su hijo al verlo sentado con otro pequeño y le gritó “ser gay es malo”

Un caso de homofobia y violencia doméstica se ha hecho viral recientemente al conocerse detalles de lo sucedido cuando un hombre golpeó a uno de sus hijos, de tan solo 6 años, al verlo sentado en las piernas de otro pequeño y gritarle que "ser gay es malo".

De acuerdo con la información registrada por medios internacionales , el hecho ocurrió en North Queensland, Australia.

El intolerante padre, un jardinero paisajista de 28 años, se declaró culpable de varios cargos ante un juez, entre ellos, el de violencia doméstica, pues además de golpear a uno de sus tres hijos y gritarle “ser gay es malo”, también la emprendió contra la madre de los menores cuando esta intentó defenderlos.

La mujer, según se informó en el Tribunal, entró a la habitación y el sujeto la asfixió contra una pared hasta que se desmayó. Luego, cuando esta recobró el conocimiento, le pidió disculpas y le dijo que se ocupara de su bebé más pequeña y, posteriormente, la volvió a agredir dándole una cachetada.

“Como si fuera difícil de explicar, pillé a mi niño sentado en el regazo de otro niño, esto es lo más triste que he visto en mi vida. Soy un pedazo de mierda, no debería haber puesto mis manos sobre mi hijo, pero lo he hecho”, le aceptó a la policía el día del ataque.

El incidente tuvo lugar el 16 de agosto de 2020 y el sujeto permanecía detenido hasta que esta semana fue sentenciado a tres años de cárcel. Sin embargo, sigue siendo investigado pues, al parecer, intentó persuadir a la mujer para que retirara los cargos en su contra, diciéndole que "se perdería la vida de los niños".