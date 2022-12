Google lanza nuevo teléfono con sistema operativo Android

La multinacional estadounidense lanzó a la venta un nuevo smartphone que funciona con sistema operativo Android y que espera sea más parecido a un amigo clarividente que a un dispositivo digital.

Al igual que con sus Nexus anteriores, la más reciente versión se venderá en Estados Unidos a precio de menudeo, sin los subsidios que vienen con los contratos de dos años.

El jueves comenzó a venderse en la tienda en línea Play de Google por 349 dólares, superando a muchos rivales con precios no atados a contratos. El teléfono trabajará con la mayoría de las redes inalámbricas en Estados Unidos, menos Verizon. También está disponible un modelo Nexus 5 para los mercados europeos.

El Nexus 5 y el software Kit Kat ponen de relieve la ambición de Google por inculcar su motor de búsqueda y asistente virtual Google Now todavía más en la vida de las personas. En el proceso, Google Inc. espera recabar más información que le permitirá vender más publicidad, lo que genera la mayor parte de sus ingresos.

Será más fácil para la empresa conocer los hábitos y necesidades de una persona para poder mostrar información útil, como una entrada de su blog favorito o una sugerencia para utilizar el servicio Fandango para comprar boletos de cine mientras se está formado en una larga fila.

Cuando el usuario visite una atracción turística como el Parque Nacional Yellowstone, Google Now podría automáticamente mostrar información sobre fuentes.