Grabación de audio revelaría supuestos abusos sexuales del actor Stephen Collins

El audio fue obtenido por la aún esposa de Collins, Faye Grant, durante una sesión de terapia en la que ella, que ya tenía constancia de los presuntos hechos, lo interroga sobre los mismos.

Collins admite haberse exhibido sin ropa ante varias niñas, por separado y repetidas veces, algo que le provocaba una "erección parcial".

En una ocasión, dijo, hizo que una de las menores le tocara el pene.

Los hechos habrían ocurrido antes de 2012 y la Policía de Nueva York, en posesión de la cinta, ha abierto una investigación.

Se cree que al menos tres menores fueron víctimas de Collins, quien no ha respondido públicamente aún a la revelación de esta grabación.

Collins y Grant, residentes en Los Ángeles, se encuentran en el medio de un largo y complejo proceso de divorcio.

El abogado de Grant fue quien confirmó a la mujer que era legal grabar conversaciones en secreto en el estado de California siempre que fueran para conseguir evidencias de comportamientos delictivos graves.

Los supuestos abusos se produjeron contra menores de Los Ángeles y Nueva York.

Collins es conocido por su papel de sacerdote en la serie "7th Heaven" y no ha emitido ningún comunicado en respuesta a la publicación de la cinta, si bien renunció hoy a su posición como miembro de la directiva del sindicato de actores SAG-AFTRA.

Tras la confesión, la productora que está detrás de la secuela "Ted 2" rescindió el contrato que tenía con Collins para aparecer en el filme y la cadena Up decidió no emitir la reposición de "7th Heaven".

El director ejecutivo de Up, Charley Humbard, dijo que su equipo está "profundamente preocupado por las familias que están potencialmente afectadas por estas perturbadoras alegaciones".

Collins ha participado en 22 capítulos de la serie "Revolution", en el papel de Gene Porter; en media docena de episodios de "Devious Maids" y en su lista de programas figuran "Falling Skies", "Scandal", "The Office", "Private Practice" e incluso "Law & Order: Special Victims Unit", drama policiaco sobre abusos a menores.

En la gran pantalla su más reciente filme fue "The Three Stoges" (2012), y anteriormente trabajó en títulos como "Blood Diamond" (2006), "Star Trek: The Motion Picture" (1979) y "All the President's Men" (1976).

Esta es la grabación publicada en el portal TMZ .

