Graban a policías diciéndole “no voy a saltar detrás de ti” a hombre que se ahogaba en un lago

Tres policías están siendo investigados luego de conocerse las grabaciones de sus bodycam o cámaras corporales en medio de pesquisas por un incidente, que ocurrió el 28 de mayo de 2022, en el que un hombre saltó a un lago y murió ahogado.

El suceso se presentó en la ciudad de Tempe, Arizona (Estados Unidos), luego de que los agentes de policía respondieran a denuncias de un aparente caso de violencia doméstica.

Al llegar al lugar, según el informe posterior, Sean Bickings, de 34 años, y una mujer que se identificó como su esposa negaron que se estuviese presentando algún problema.

Sin embargo, mientras los policías realizaban la verificación de datos, el hombre presentó un comportamiento errático, se trepó sobre una cerca de metal y entró al lago, según informaron autoridades locales .

De acuerdo con una transcripción publicada por la Policía de Tempe, desde el agua, Bickings pidió ayuda:

Bickings: Me estoy ahogando. (inaudible)

Oficial 2: Vuelva al pilón

Bickings: No puedo. No puedo. (inaudible)

Oficial 1: Está bien, no voy a saltar detrás de ti.

Víctima: (inaudible) Por favor, ayúdame. Por favor, por favor, por favor.

El hombre finalmente murió ahogado y su cuerpo solo pudo ser rescatado horas más tarde.

Tras esta revelación, los tres oficiales que respondieron a la llamada y presenciaron el ahogamiento fueron puestos en licencia administrativa paga mientras se adelanta la investigación.