Gracias a este dibujo, madre descubrió que su expareja había violado a sus dos hijas

Una madre descubrió que su expareja abusó , durante cinco años, de sus dos hijas menores de edad. La mujer se enteró de la escabrosa realidad luego de que una de las niñas hiciera un dibujo de las situaciones a las que era sometida por el sujeto.

Conforme a lo revelado por TN , una de las menores no aguantó más y le reveló a su mamá el secreto que había guardado durante años.

La pequeña decidió contarlo todo mediante un dibujo, en el que plasmó al sujeto, desnudo, acostado a su lado.

Tras evidenciar la situación y hablar con la pequeña, la mujer instauró una denuncia ante las autoridades de Argentina.

No obstante, aseguró que no actuaron de manera rápida y que el sujeto se cambió de residencia. Además, que sus hijas no han recibido acompañamiento psicológico.

“Tenían desde enero una orden para allanarlo, pero recién lo fueron a buscar hace tres días. Lo tuvieron ahí todo el tiempo y esperaron a que se fuera para querer notificarlo”, indicó la ciudadana.

Posteriormente, la madre de las pequeñas encaró al abusador: “Lo fui a buscar al taller en el que trabajaba y lo enfrenté en medio de una crisis de nervios. No salió ni una sola palabra de su boca”.

Tras recopilar todas las pruebas, la Dirección Departamental de Investigaciones constató que una de las niñas sufrió abuso carnal.

Posteriormente, salió a la luz que el violador le decía a su víctima que su madre le pedía que accediera a todos los vejámenes.

Además, que la golpeaba y la amenazaba.

En sus redes sociales, la mujer pidió justicia y celeridad a las autoridades.