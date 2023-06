Gracias a un dron, joven salvó a pareja atrapada en camioneta que cayó en un hueco inundado

En Colorado, Estados Unidos , un joven salvó a dos personas que habían quedado atrapadas en una camioneta que cayó a un sumidero inundado. Josh Logue, el protagonista de esta historia, jugaba con su dron para ver las inundaciones que había en la zona.



Sin embargo, su dron llegó a un punto oscuro sobre una carretera a unas millas de su casa en Brighton. "Vuelo aquí todo el tiempo solo mirando", contó el joven de 18 años a CBS News . "Dije '¿qué es eso?' Volé sobre él y vi un auto en un sumidero", añadió.

Tras el hallazgo, Josh de inmediato buscó ayuda de Ryan Nuanes, asistente del Cuerpo de Bomberos de Brighton y su vecino. Momentos después, se trasladaron a Weld County Road 2, donde rescataron a las dos personas que estaban dentro del vehículo.

"Ese es otro regalo del cielo del niño con el dron. No sé cuánto tiempo habrían estado allí estas personas si él no hubiera volado ese dron justo allí", mencionó en The New York Times Colin Brunt, jefe del departamento de Bomberos de Brighton.

Madre murió ahogada luego de salvar a su hijo

Por otro lado, una mujer dio la vida por su hijo luego de rescatarlo mientras se ahogaba en medio del mar. Al parecer, el pequeño estaba teniendo dificultades para nadar, por lo que su madre se aventuró a las aguas para sacarlo, sin embargo, luego de ponerlo a salvo, una corriente se la llevó a ella.

Los hechos se presentaron la tarde del domingo 25 de junio de 2023, cuando la madre, identificada como Joanna Wisniowśka, se precipitó al mar frente a la playa de Ballycroneen, East Cork, Irlanda, después de ver que su hijo de 10 años se estaba ahogando mientras nadaba.

Luego de auxiliarlo y verificar que el niño estuviera a salvo, la mujer empezó a tener dificultades en el agua hasta quedar inmovilizada por la falta de aire. Por su parte, el menor alcanzó a llegar a la orilla de la playa y escapó sin sufrir ningún tipo de lesión.

Al percatarse de la situación, miembros de la Real Institución Nacional de Botes Salvavidas (RNLI) sacaron del mar rápidamente a la mujer y la trasladaron, vía aérea, al Hospital Universitario de Cork, donde los especialistas médicos confirmaron su muerte.

Allegados a la madre señalaron que ella, su pareja Maciej y sus dos hijos, se encontraban “profundamente arraigados en la comunidad” y estaban totalmente integrados en el pueblo. Adicionalmente, se conoció que el niño, Stanisław, hacía parte de un club de remo junto a su padre y el día del accidente tenían una práctica.

“Nos gustaría expresar nuestras más profundas condolencias a Maciej, su pareja, Stanisław, su hijo, Zofia, su hija y todos los familiares y amigos. Maciej y Stanisław son remeros del East Ferry Rowing Club. Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados por la trágica noticia de hoy. Que Joanna descanse en paz”, decía en un comunicado emitido por el club de remo.

Por otro lado, a través de una publicación de Facebook, la RNLI contó los detalles del rescate y mencionó la participación de la Guardia Costera en el procedimiento: “Las unidades locales de la Guardia Costera de Ballycotton y Guileen ubicaron a uno de los nadadores en las rocas que fue llevado a un lugar seguro por la tripulación del helicóptero Rescue 117 de la Guardia Costera irlandesa”.