‘Gran Hermano’ de España, en líos por presuntamente no impedir que violaran a una concursante

La joven, que quedó inconsciente después de una fiesta, se dio cuenta del abuso al día siguiente, cuando la producción le mostró el video.

El programa ‘Gran Hermano’, uno de los de más audiencia en la televisión española, pudo rozar el delito al saberse que no actuó frente a la posible violación de la concursante Carlota Prado a manos de José María López Pérez, en la edición de 2017.

Aunque la joven denunció en su momento el caso, el escándalo se reavivó luego de que El Confidencial de España publicara el video en que la víctima se da cuenta de lo que le pasó.

El medio difundió un video tomado del llamado confesionario, una habitación de la casa en donde los concursantes hablan a la cámara acerca de su experiencia. En él se ve a Carlota Prado muy molesta cuando se le pide mirar las imágenes en cuestión.

En un momento dado, la chica, de 24 años en ese momento, les pide a los productores, con lágrimas en los ojos, que dejen de mostrarle las imágenes y solicita que se le permita salir de la habitación.



Imágenes "duras"



El artículo de El Confidencial suscitó enseguida la pregunta de por qué los productores permitieron que ocurriera la presunta violación, mientras estaba siendo grabado el programa, y por qué luego le mostraron a la chica las imágenes de lo sucedido.

"Tendría que haber estado una persona a mi lado, un psicólogo o alguien que me ayudara a enfrentarme a esas imágenes tan duras. Jamás me preguntaron si yo quería ver eso (...) si me llegan a preguntar, hubiera dicho que no", dijo Prado a El Confidencial.

Los hechos ocurrieron en 2017, durante la edición de Gran Hermano, emitida en la cadena de televisión Telecinco, que los denunció y en estos momentos están pendientes de juicio, pero su publicación en los medios ha provocado la reacción de la opinión pública y de los anunciantes.

Ya hay más de cuarenta marcas, entre ellas Telefónica, BBVA o Lotus, que han anunciado que retiran la publicidad de uno de los programas de más audiencia en las televisiones españolas.

Pero mientras los anunciantes desertan, las audiencias actuales del programa, en su edición ‘Gran Hermano Vip’, no solo no se resienten, sino que, en plena polémica, la emisión de este espacio batió el récord de temporada, con un 35% de cuota de pantalla y 3,6 millones de espectadores.

Tras salir el caso a la luz pública, la productora afirmó en un comunicado que en el momento de los hechos activó los protocolos establecidos, "presentó de forma inmediata la denuncia, expulsó al presunto agresor del concurso" y retiró a la chica de la casa y la trasladó a un hotel, "acompañada de psicólogos independientes y familiares".

Sin embargo, expertas juristas explicaron que grabar una violación o presenciarla y no intentar interrumpir el delito ni auxiliar a la víctima, como presuntamente ocurrió, es omisión del deber de socorro y está penado.

"Si ves que se está cometiendo un delito y no lo impides, infringes el Código Penal", afirmó la presidenta de la Audiencia de Pamplona y coordinadora de género de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, Esther Erice.

Éste no es el primer escándalo que vive la cadena Telecinco, perteneciente a Mediaset, el grupo que acumuló en 2018 más reclamaciones (el 60,4%) por contenido inapropiado para los niños ante la Comisión pública española encargada de este asunto, y donde el programa ‘Gran Hermano VIP’ lideró las quejas por sus contenidos inapropiados.

Este programa, en sus diversas ediciones, que muestra el día a día de un grupo de concursantes, ha sido objeto de críticas y polémicas desde que comenzó a emitirse en España en el año 2000, cuando Telecinco estrenó la primera edición de Gran Hermano, un espacio que se ha convertido en referente de la llamada "telerrealidad", que se ha emitido en cincuenta países del mundo.