Gran operativo para atrapar a tigre en zona residencial terminó en una graciosa anécdota

Diez policías y un helicóptero se desplazaron al lugar tras la llamada de un vecino sobre la presencia del felino, pero lo que encontraron no era lo que esperaban.

Ocurrió el pasado sábado 2 de mayo en Underriver, un pueblo del condado de Kent, sur de Inglaterra, cuando la Policía recibió la alerta de la comunidad sobre un tigre suelto merodeando en la zona.

Un hombre que llamó a las autoridades “informó que había visto un gran gato salvaje en el área”, dijo la Policía.

Pero la sorpresa fue para los oficiales que al llegar al lugar fueron recibidos por la artista Juliet Simpson, de 85 años, creadora de la escultura a tamaño real de un tigre.

“Del campo opuesto llegó una multitud de policías armados, que para entonces sabían que todo era una falsa alarma y los llevé a la escultura donde todos se rieron y tomaron muchas fotografías”, contó Simpson a BBC Radio.

My Granny is a sculptress. Today 10 armed police and a helicopter were called to her house after walkers reported a tiger in the woods. This is the tiger. pic.twitter.com/Kn21npZPiS

— Martha (@marthasimpson__) May 2, 2020