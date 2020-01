“Gritan por las ventanas”: así es la vida de un colombiano en Wuhan

“Hay comida, pero no verduras. Algunas cosas se están acabando”, cuenta Hernando Mahecha, quien lleva cuatro años en la ciudad donde se originó el coronavirus.

Y es que las calles de Wuhan lucen desoladas. Tras la emergencia del coronavirus, millones de personas permanecen aisladas para evitar su propagación. Entre estos, hay 12 colombianos.

Hernando Mahecha es uno de ellos. vive en esa región junto a su esposa, que conoció en Estados Unidos pero es nativa de Wuhan, y sus dos hijos de 5 y 6 años.

“Llevamos más de una semana desde que se empezó a generar ese virus. Incluso, sin necesidad de estar en cuarentena, ya la gente dejaba de salir por miedo a contagiarse”, cuenta Mahecha.

Agrega que “los carros no pueden salir, solo están autorizados aquellos que están en gestión de ayudas al gobierno”.

Él, como muchos, solo va a la calle en busca de alimentos y ahí está el problema: alguna comida ha empezado a escasear.

A esto se suma la imposibilidad para ir a ejercer su trabajo como profesor.

"No tengo una ayuda del gobierno chino. Si no trabajo, no tengo ingresos. Yo pago arriendo, servicios… todo por mi propia cuenta, no por el gobierno", señala.

Relata también que ha visto cómo sacan, totalmente cubiertos, a quienes tienen síntomas del coronavirus y los llevan a hospitales.

Hernando tiene miedo y lo reconoce, más al recalcar que vive a cinco minutos del lugar donde están construyendo hospitales para atender a los enfermos.

En medio de su encierro, los habitantes de Wuhan encontraron una forma de darse ánimo: gritando palabras de aliento por las ventanas de los apartamentos.

Finalmente, este colombiano pide ayuda al gobierno colombiano, bien sea para evacuarlos de la ciudad o darles alimentos o auxilios económicos.

