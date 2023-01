“Grité cuando el cirujano me cortó el ombligo”: paciente denuncia que la operaron sin anestesia

Un hospital en Reino Unido admitió que cometió un error en el procedimiento practicado a una mujer de 30 años, pero rechazó la acusación de un hombre de 60.

En el caso de la paciente, en el 2018 fue sometida a una cirugía ginecológica, por lo que le aplicaron anestesia espinal en lugar de general.

“Grité cuando el cirujano me cortó el ombligo. Sin embargo, tenía puesta una máscara de oxígeno y también había una cortina levantada, por lo que nadie respondió”, dijo la mujer a la firma de abogados Irwin Mitchell, que lleva su proceso y el de otro afectado.

“Estaba en agonía y la gota que colmó el vaso fue cuando mi abdomen se llenó de gas”, agregó la paciente sobre la cirugía que le practicaron en Yeovil District Hospital NHS Foundation Trust.

Según la mujer, después de lo ocurrido sufre constantes pesadillas.

“Tengo estas imágenes sobre una mesa con gente mirándome y sin escuchar mis gritos. Es terrible y puedo despertarme tres veces por semana debido a esto”, afirmó.

Asimismo, dijo que se volvió “paranoica con los médicos”.

En ese caso, el hospital admitió que la mujer debería haber recibido un anestésico general en lugar de un anestésico espinal.

Sin embargo, rechazó las acusaciones de otro paciente de 60 años, intervenido en septiembre de 2015 por un dolor abdominal intenso.

El diagnóstico en ese entonces fue un intestino perforado, por lo que lo sometieron a una cirugía de urgencia.

Según él, lo intubaron sin anestesia.

“Fue horrible y sentí que había una presión extrema en mi garganta, como si me estuvieran estrangulando”, declaró al bufete de abogados.

“Los problemas con la anestesia son probablemente la peor pesadilla de un paciente y no puedo creer que me haya pasado”, añadió.