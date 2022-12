Grupo de oficialistas irrumpe violentamente en la Asamblea Nacional de Venezuela

Encapuchados y con palos, lanzaron cohetes pirotécnicos dentro del Parlamento. Hay cinco legisladores heridos.

Reportes de prensa hablan de decenas de personas, vestidas de rojo, que entraron a los jardines del Palacio Legislativo y detonaron los artefactos, desatando el caos.

En el lugar, controlado por la oposición, se realizaba un acto solemne este miércoles para celebrar los 206 años de la independencia de Venezuela.

Medios de comunicación internacionales mostraron imágenes en la que se ve sangre en el recinto y reprodujeron declaraciones de parlamentarios opositores heridos.

Maduro condena el ataque

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, condenó laincursión de partidarios del gobierno en la sede del Parlamento, en la que resultaron heridos este miércoles cinco diputados opositores.

"Yo condeno absolutamente estos hechos, hasta donde los conozco. No voy a ser nunca cómplice de ningún hecho de violencia", dijo Maduro en un desfile militar por el día de la independencia, sin admitir que las personas que irrumpieron en el Legislativo fueran seguidores suyos.

Ante miles de militares en el Fuerte Tiuna, en Caracas, el mandatario se refirió a la incursión como "hechos extraños", de "riñas y violencia", en algunos pasillos del recinto parlamentario.

"He ordenado su investigación y que se haga justicia (...), no acepto violencia de nadie. Condeno todos los hechos de violencia y pido paz, justicia, concordia, armonía", añadió.

El gobernante exigió a la oposición repudiar también los hechos de violencia que se producen en el marco de las protestas que mantiene contra su gobierno desde el 1 de abril, con saldo de 91 muertos, un millar de heridos y más de 3.000 detenidos.

"Quisiera que la derecha condenara el ataque terrorista con bombas y balas, de un criminal que estamos buscando, contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia, donde casi asesina a niños, a mujeres y a trabajadores", sostuvo.

El jefe de Estado se refería a un hecho ocurrido el 27 de junio, en que un policía lanzó cuatro granadas contra la sede del TSJ y disparó hacia el ministerio de Interior, desde un helicóptero que ya fue recuperado.

El hombre, identificado como Óscar Pérez, se encuentra prófugo, pero el martes reapareció en un video en el que llamó a mantener las protestas contra Maduro, que denuncia el caso como una intentona golpista.

“No somos unos asesinos como usted señor Nicolás Maduro”, dijo piloto... La crisis política venezolana se encuentra en una fase de alta tensión por protestas opositoras y debido a la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a una Asamblea Constituyente.

Precisamente, el Parlamento venezolano aprobó este miércoles la convocatoria un referendo el próximo 16 de julio para consultar a los ciudadanos sobre la Constituyente.

Diputados narran en vivo la agresión

A través de su cuenta de Twitter, Luis Florido, diputado por el estado Lara, transmitió en vivo, a través de Periscope, desde la Asamblea Nacional lo sucedido.

Luis Florido @LuisFlorido Las imágenes mostraban al diputado Américo De Grazia siendo atendido en una improvisada camilla tras un fuerte golpe en la cabeza.

"Fui a quitarles algunos 'zagaletones' [SIC] a un compañero cuando me cayeron todos encima; toda la turba esta que estaba golpeando a (Armando Armas)", relató De Grazia.

Culpó al Gobierno de Nicolás Maduro por lo sucedido y señaló a Diosdado Cabello por “toda la incitación al odio”.

En la misma sesión, otro de los diputados heridos narró que los atacantes “estaban robándole las cámaras a un camarógrafo. Me acerqué y no me di cuenta en qué momento me atacaron”.

El legislador Armando Armas, representante de Anzoátegui, dijo por su parte que fue atacado “por la espalda, cobardemente”.

Con hinchazones en la parte izquierda de su rostro, y mientras sus heridas eran tratadas por una funcionaria, Armas aseguró que continuaría la lucha.

La Asamblea Nacional confirmó que los lesionados son Armando Armas, Américo De Grazia, Nora Bracho, Luis Carlos Padilla y Leonardo Regnault.