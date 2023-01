‘Guacho’ secuestró a otras dos personas en la frontera con Ecuador

Envió un video, donde se ve a las víctimas amarradas. Gobierno del vecino país advirtió que, sin la ayuda efectiva de Colombia, esto seguirá sucediendo.

“Es la primera vez que alias ‘Guacho’ nos envía una prueba de vida directamente a nosotros”, aseguró César Navas, ministro del Interior de Ecuador.

“En este video, los narcotraficantes solicitan por medio de los secuestrados, que se cumplan sus exigencias. Queremos advertir que son imágenes duras”, añadió.

Aunque inicialmente no se identificó a las dos personas, más tarde el gobierno de Lenín Moreno informó que se trata de Óscar Efrén Villacís Gómez y Katty Vanesa Velasco Pinargote.

Este es el video revelado por autoridades ecuatorianas:



En la prueba, se escucha a los secuestrados afirmar: “Señor presidente, se le dice a usted que por favor nos ayude, que nos dé la mano, que no nos pase lo que les pasó a los periodistas (...) nosotros, simplemente, somos ciudadanos del Ecuador. No tenemos nada que ver en este problema, en esta guerra”.

Tras emitir el video, Navas afirmó "ejerceremos toda la prisión militar necesaria para recuperar la calma en la zona fronteriza", pero hizo una adventencia: “que quede claro a las autoridades colombianas, sin su colaboración real y decidida, estos delincuentes seguirán atentado contra la paz de las dos naciones hermanas”

'Guacho', uno de los criminales más buscados por ambos gobiernos, es el responsable del secuestro y asesinato de los tres miembros del equipo periodístico de El Comercio, cuyos cuerpos no han sido todavía encontrados.

El lunes, el Frente Oliver Sinisterra -el que lidera 'Guacho'- informó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) de la suspensión de la entrega de los tres cuerpos por las acciones militares en curso, prolongando todavía más el dolor de las familias.

Tras conocerse el asesinato de los comunicadores, ambos gobiernos lanzaron una cacería militar contra 'Guacho', un disidente de las FARC, de no más de 35 años, que se mueve por ambos lados de la frontera con un grupo de unos 80 hombres.

