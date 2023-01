Guaidó anunció investigación por “sospechas” de sobornos que salpican a 12 diputados venezolanos

Empresarios habrían armado una red para que parlamentarios desviaran la atención de una trama de corrupción en la importación de los alimentos del Clap.

Denuncias de corrupción contra aliados del líder opositor Juan Guaidó desataron este domingo una crisis justo cuando su estrategia para expulsar del poder al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luce debilitada.

Una investigación periodística publicada este domingo por el sitio web Armando.Info señaló a nueve diputados opositores -cinco de ellos integrantes de la Comisión de Contraloría del Parlamento- por gestiones a favor del empresario colombiano Carlos Lizcano, vinculado con un programa de Maduro para distribuir alimentos subsidiados.

"La corrupción no puede ser tolerada", reaccionó Guaidó en rueda de prensa, anunciando una investigación parlamentaria por "sospechas" de sobornos.

Lizcano es identificado por el portal como "subalterno" de otros dos empresarios colombianos, Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, sancionados el pasado 25 de julio por Estados Unidos tras acusaciones de sobreprecios en importaciones de comida para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Saab y Pulido enfrentan acusaciones de la justicia estadounidense por lavado de dinero proveniente del plan de Maduro, que la oposición considera una estrategia de control social.

Los legisladores, según el reporte, enviaron comunicaciones a autoridades de Colombia y Estados Unidos librando de responsabilidad a Lizcano en ilícitos de Saab y Pulido.

Guaidó, jefe del Legislativo reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, informó que los nueve congresistas se "desprenden de toda función" mientras son investigados.

"Todo documento" que haya "expedido" la Comisión de Finanzas es declarado inválido, agregó.



"Prostitutas y licor"



No es el único caso que salpica a su entorno.

El pasado viernes, después de que Guaidó lo destituyera como su embajador en Colombia, Humberto Calderón Berti acusó a representantes del opositor de manejo indebido de recursos destinados a atender a 148 militares que desertaron en febrero en apoyo al llamado gobierno interino y huyeron al país vecino.

"Las autoridades colombianas me dieron la alerta y me mostraron documentos donde se hablaba de prostitutas, de licor, de cosas indebidas", relató Calderón Berti a la prensa, indicando que su relación con Guaidó se cortó hace meses.

El excanciller venezolano (1992), que se abstuvo de culpar al jefe parlamentario, no precisó los nombres de los implicados.

Este caso había sido ventilado por la prensa meses atrás.

La noche del sábado, en una carta dirigida a Guaidó, el legislador Freddy Superlano renunció a la presidencia de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional para "facilitar las investigaciones".

Y este domingo los principales partidos opositores -Voluntad Popular, al que pertenece Guaidó, y Primero Justicia- excluyeron de sus comisiones legislativas a cinco diputados mencionados por Armando.Info. El resto integran otras organizaciones.

También anunciaron investigaciones internas.

El pasado 6 de noviembre, el diputado opositor José Guerra había denunciado "sobornos" a colegas, sin dar detalles.

"No hay hueso sano, acusaciones irán y vendrán", escribió en Twitter Diosdado Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Constituyente que en la práctica asumió las atribuciones del Parlamento de mayoría opositora.



Guaidó, "¿atacable?"



Los escándalos estallan cuando Guaidó intenta reactivar las mermadas protestas contra Maduro, con convocatorias que han tenido pobre respuesta.

La aceptación del opositor, quien al autojuramentarse presidente frente a una multitud el pasado 23 de enero prometió deponer a Maduro este año, cae.

Su popularidad, que llegó a 63%, bajó a 42% en octubre, según la firma Datanálisis.

Si no maneja correctamente las denuncias contra su entorno, su imagen podría seguir erosionándose. "Aún es temprano para evaluar el impacto (...), pero en la medida que Guaidó se debilite ante la opinión pública, es más atacable" por adversarios internos, apunta Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos.

"Una ventaja que ha tenido Guaidó es que no es identificado con la política tradicional y sus vicios (...). Su liderazgo podría ser amenazado si es percibido como 'más de lo mismo'", advierte Seijas.

El próximo 5 de enero finalizará su período al frente del Parlamento, desde el cual reclamó la presidencia encargada después que la cámara alegara que Maduro fue reelegido fraudulentamente en 2018.

Aunque hay acuerdos para su continuidad, grupos minoritarios critican su estrategia contra el chavismo y otros están en negociaciones con Maduro.