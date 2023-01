Guaidó espera que "nunca ocurra" acción militar externa en Venezuela

En declaraciones al diario Clarín de Argentina, el presidente interino dijo: "queremos evitar un desenlace violento".

Al ser consultado por escrito sobre si estaría de acuerdo con una acción militar que provenga de uno o más países, Juan Guaidó respondió: "Con absoluta sinceridad le digo que espero que eso nunca ocurra. Nuestra lucha democrática y apegada a la Constitución es muy difícil, pero la hemos dado en ese terreno porque creemos en ella y porque precisamente queremos evitar un desenlace violento".

Dirigentes chavistas fieles al presidente Nicolás Maduro han señalado que Estados Unidos intenta justificar una acción militar en Venezuela, aunque el gobierno de Donald Trump ha precisado que "hay muchas opciones" para logar una salida pacífica a la crisis.

"No dejo de repetir nuestra hoja de ruta: fin de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres", afirmó el proclamado mandatario a la página web del periódico argentino.

Ante una consulta sobre los aliados de Maduro, Guaidó dijo que "si hay gobiernos en el mundo que son testigos directos de la corrupción generalizada y del despilfarro ocurrido en Venezuela en los últimos 20 años, son los de China y Rusia".

"La determinación del gobierno de transición que estamos conformando es la de honrar todos los compromisos que legalmente haya adquirido la República, es decir, aquellos válidamente aprobados por la Asamblea Nacional. Y respetaremos las inversiones legítimas realizadas por las empresas de esos países", señaló.

Al ser preguntado sobre su postura frente a las fuerzas armadas, apuntó: "Nuestro mensaje a nuestros militares, altos mandos y demás oficiales, es muy claro: no queremos que apoyen a un partido político o a un bando".

"Tampoco que se dividan, enfrenten, o den un golpe de estado", agregó. "Los exhortamos sí a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Su lealtad no es para con un individuo sino con la nación que les ha confiado las armas para defenderla", indicó.

Acerca de si cree que Maduro cuenta en Venezuela con grupo de mercenarios que llegaron desde Rusia, contestó que "para el gobierno de la Federación de Rusia, intentar sostener a Nicolás Maduro es un sin sentido. Un gasto inútil. Espero que esa especie a la que hace referencia no sea cierta".

Este viernes en Caracas Guaidó definirá sus planes de ingreso de ayuda humanitaria al país, mientras se prepara para liderar el sábado una marcha en respaldo al ultimátum europeo dado al mandatario Nicolás Maduro para que convoque "elecciones libres".

La tensión sube con cada llamado a marchar, pues disturbios desde el 21 de enero dejaron unos 40 muertos y más de 850 detenidos, según la ONU, mientras en 2014 y 2017 dos oleadas de protestas se saldaron con unos 200 muertos.

Guaidó se autojuramentó luego de que el Congreso declarara a Maduro "usurpador" tras asumir un segundo mandato que considera ilegítimo, al igual que gran parte de la comunidad internacional, por ser resultado de comicios "fraudulentos".

En contexto:

Juan Guaidó es portada en The Economist, que habla “del país peor gobernado de América Latina” Unión Europea le da 90 días a Maduro para que convoque a elecciones presidenciales en Venezuela